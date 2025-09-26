Pantallas sin lágrimas

El Barça contra el Getafe en la quinta jornada de La Liga / Dani Barbeito / SPO

Hoy, hace justo una semana, el presente me propinó una bofetada en forma de urgencia hospitalaria, y es que un inesperado “infarto agudo de miocardio” me vino a visitar. No se alarmen, se superó, y aquí estoy escribiendo este artículo, con tranquilidad y sosiego.

A los que siguen SPORT, les sonará una reciente 'Contra' bajo el título de 'La sonrisa de la Gioconda', donde explicaba la gigantesca preocupación que sentía al percibir, sin atisbo de duda, que Flick había dejado de sonreír. Dejar de sonreír no es baladí en la vida de nadie. La sonrisa trae consigo optimismo, fe, confianza y luz, y sin eso, todo cae en el terreno de la opacidad, donde nada brilla, nada luce, y nada crece.

El conflicto del míster pasó, y el miércoles, ese Flick esquivo y cabreado, era un festival de alegría y confianza repartiendo humor y risotadas entre periodistas. ¡Quién lo iba a decir! En solo tres semanas, del infierno al cielo, de la noche al día, del todo es imposible a tocar de nuevo la gloria. La pócima mágica que necesitaba el equipo no estaba ni en sus fichajes, ni en su dibujo táctico, ni en pizarras con más flechas que un enloquecido carril bici de la Colau. No. Era algo tan sencillo como... sonreír.

Hoy el balón corre más ligero, Araujo lidera la línea del fuera de juego, De Jong no desaparece, y hasta las porterías parecen agrandarse esperando la vuelta de Lamine Yamal. Mística pura. ¡Qué imbéciles podemos llegar a ser! La alegría la construimos nosotros, como en esa habitación de UCI donde en 4 larguísimos días con intervención posterior, me negué a dejar de sonreír, de creer, de reír y de empujar. El corazón podía estar jodido, de acuerdo, pero ¿Lo iba yo a condenar con enfados, rabias y lamentos? No lo hice.

Entre vuestros mensajes de ánimo y mi optimismo (casi ridículo y absurdo) le dimos un vuelco a la traición de un destino, que, si pensaba que me iba a vencer, se puede ir preparando, porque ahora soy yo el que voy a por él.

Y volviendo al Barça, ¿qué el Barça presiona mejor? Claro, la sonrisa se contagia. ¿Que el equipo defiende junto? Obvio, la sonrisa une y solidariza. ¿Que de repente goleamos? Normal, el gol, es alegría. Y entró el doctor en la UCI y le pregunté: "Doctor, em deixa veure el Barça?” Y él preguntó: “¿Contra quién jugamos?” “Contra el Getafe, i a casa”, le respondí, y me dijo: “Adelante, este Barça sonríe y solo puede alegrar ese corazón…”.

Y, por unos minutos, dejé de estar pendiente de la pantalla que me monitorizaba, para cambiar de pantalla y volar con la mente al Johan, donde sonreí todo el partido.