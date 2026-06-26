Pandilla de hipócritas

Hay pocas cosas más lamentables que la indignación impostada. Un dirigente se levanta por la mañana, descubre que otro club ha hablado con un jugador de su equipo y, de repente, se transforma en una mezcla de fiscal anticorrupción, guardia suizo de la Santa Sede y monje cartujo defensor de la pureza moral. ¡Hipócritas!

Estos días, en el Atlético de Madrid (acompañados de la caverna más penosa), juegan ese triste papel. Se rasgan las vestiduras porque el Barça ha hablado con un futbolista o su representante, con contrato en vigor. ¡Qué escándalo! ¡Qué afrenta! ¡Que venga la Guardia Civil!

Y entonces, vas, consultas informes de la FIFA, los cruzas con datos fidedignos de Transfermarkt, y descubres un detalle cómico: el 84% de los fichajes de los grandes clubes del planeta, se realizan sobre jugadores que tienen contrato en vigor, apenas un 16% llegan libres.

Es decir, casi nueve de cada diez operaciones de élite empiezan igual: alguien llama a alguien. Y es que existe un pequeño problema para los ridículos guardianes de la ética: es literalmente imposible fichar a un jugador sin saber antes dos cosas básicas: primero, si quiere venir; segundo, si acepta las condiciones económicas para hacerlo.

Sin esas dos premisas y sus dos respuestas, negociar con el club propietario carece de cualquier sentido. Sería como presentarse en un concesionario con un maletín lleno de dinero sin saber si el coche existe, si está en venta o si alguien lo piensa fabricar algún día.

Nadie adquiere una empresa sin comprobar que sus accionistas están dispuestos a negociar o entra en una tienda y paga por un producto que no está fabricado o en stock. Bueno, nadie... salvo que algunos pretendan que el mercado del fútbol profesional funcione con ocultismo y espiritismo administrativo.

La realidad es bastante menos emocionante. Lo hacen todos. El Barça, el Atlético, el City, La Roma… Y lo harían hasta en Pernambuco en Brasil, si mañana el Clube Capibaribe decidiera fichar a la estrella del Afogados da Ingazeira FC del barrio de al lado. Antes de al club, siempre se consulta al jugador. Siempre, Sr Gil Marín. No se haga ahora el memo o el sorprendido.

Por eso resulta tan miserable escuchar amenazas de denuncias pronunciadas por quienes ha construido durante décadas sus propias plantillas exactamente del mismo modo. Cambian los colores de la camiseta, pero jamás cambiaron las formas. Y es que, en el fútbol, hay tradiciones sagradas: y fingir sorpresa ante lo que hacen exactamente todos, probablemente, sea la más antigua y la más patética de todas ellas.