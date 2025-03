La palabra de moda en el Barça: confidencialidad

Joan Laporta, durante su rueda de prensa para hablar del caso de Dani Olmo y Pau Víctor / Javi Ferrándiz

Mantengo una magnífica relación con un ex directivo del FC Barcelona que estuvo en la junta de Joan Laporta. Vamos, que es amigo personal de él. Intercambiamos opiniones, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero no es ni un talibán ni un extremista, de los de “conmigo o contra mí”.

Reconoce que ahora Laporta está llevando hasta las últimas consecuencias su modelo presidencialista y que, en un alarde de sinceridad, no le gusta ni un pelo algunas compañías que tiene, fuera y dentro del club. Y él sabe muy bien de lo que habla.

Al final, sin embargo, tendemos a simplificarlo todo: “Ahora lo que toca es disfrutar del primer equipo de fútbol”, me dice. Y le contesto que sí, que tiene razón, que el socio azulgrana necesita alegrías, pero que ese axioma también se lo tenían que haber aplicado ellos mismos en 2014 y 2015, cuando el Barça era la envidia del mundo, ganaba Ligas, Copa del Rey, Champions, era el club que más facturaba... y el entorno, ellos, estaban en guerra diaria contra la junta azulgrana. Basta con repasar los tuits de Laporta, Elena Fort y algunas entrevistas. Laporta, por ejemplo, estaba totalmente en contra del Espai Barça, por no hablar de las relaciones con Qatar.

Nunca estuve de acuerdo con la Acción de Responsabilidad del 2010 y mucho menos con la posterior demanda de los avales. Se hubieran tenido que haber evitado por un bien superior: la unión y paz del barcelonismo. Sufrieron directivos y sus familias de forma injusta. Así lo escribí y entonces fui tildado de “laportista”.

Desde entonces, ha habido deseos de revancha y no se ha pensado única y exclusivamente en el club y sí en ajustar cuentas. Y eso es lo que ha llevado a algunos miembros de la junta directiva actual a caer en graves contradicciones... De eso me quejo. Es decir, ellos podían tener la libertad de atacar y criticar en uno de los mejores momentos de la historia del FCB... y ahora es ser antibarcelonista o ‘antilaportista’ si haces lo mismo.

Hoy se quejan de que, en general, se haya extendido la idea de que el FCB actual sea un club de amigos y familiares. ¿Saben lo que escribió Elena Fort en Twitter el 26 de agosto de 2020?: “Aixó no és el Barça. És un club d’amiguets inútils que no saben fer RES con cal. És una Auténtica vergonya”.

El FCB, más allá de si se ganan títulos o no, si el primer equipo ilusiona o no, lleva cuatro años en las antípodas de lo que prometieron sus responsables cuando ganaron las elecciones en 2021: transparencia. Es un club que oculta información y que no da explicaciones. Están abusando y haciendo un mal uso de la tan manida “confidencialidad”. Hoy en el FCB todo es confidencial, todo. Se han preocupado mucho de que así sea con todos los ejecutivos que han sido despedido o se han ido. ¿A qué viene tanto miedo a que hablen o expliquen cosas?

Y lo digo, a las puertas de saberse si el CSD mantendrá o no la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor, porque el último caso conocido es muy grave. Mucho, más de lo que se imaginan. Lo que ha ocurrido con el negocio de las telecomunicaciones y la telefonía móvil, otorgada a New Era Visionary Group (NEVG), es para abrir una investigación interna a fondo. Aquí el papel del jefe de compras del FCB, César Martínez, ha sido determinante.

No se le puede dar un negocio de ese volumen a una sola persona, Ruslan Birladeanu, y decir que su empresa es líder mundial, porque es mentira y las mentiras en el FCB son inadmisibles. NEVG que no tiene ninguna experiencia en el sector. Se tienen que depurar responsabilidades o todos serán cómplices. A ver si el compliance officer hace su trabajo.

Y encima, esa misma persona, el empresario moldavo, después, es el que supuestamente le dio al FCB 28 millones de euros para que pudiera inscribir a Dani Olmo en LaLiga a cambio de explotar los asientos VIP del Camp Nou durante 30 años. Y faltan 40 millones más. ¿Entienden ahora por qué Laporta y Elena Fort no querían dar el nombre de la empresa afirmando que era confidencial?

Me apuesto lo que quieran a que muy pronto otra empresa recomprará esos derechos de los asientos VIP. Otros cuantos viajes más a los Emiratos Árabes de Joan Laporta, acompañado de Xavi Puig y Joan Soler, y todo resuelto. Y si quieren, ya nos darán detalles.

Lo dijo Laporta cuando criticó a Bartomeu: “Nosotros eso no lo haremos, seremos transparentes y lo explicaremos”. Prediquen con el ejemplo, como hacen Flick y sus muchachos en el terreno de juego. Ellos sí que ilusionan.