La palabra que le puede costar media temporada al Barça

Hay en la carta de Frenkie de Jong una palabra que pesa más que el diagnóstico. No es rotura, ni ligamento, ni siquiera quirófano, que de momento no aparece. Es leve. Se la dijeron durante el Mundial, cuando la rodilla ya avisaba, y con esa palabra en el bolsillo siguió jugando. Semanas después, de vacaciones otras pruebas deshicieron las primeras: era más grave de lo que se había determinado. Así de simple y así de viejo.

De Jong ha hablado más claro de lo que acostumbra. No da nombres, no le hace falta: si la lesión se produjo en el Mundial y allí le aseguraron que podía seguir, el dedo apunta hacia donde estaba entonces, que era la concentración de la selección neerlandesa. Nadie sospecha mala fe. En el fútbol casi nunca la hay; hay urgencia, hay optimismo, hay un partido el miércoles y un país esperando. Nadie miente exactamente, sencillamente todos necesitan que el futbolista esté disponible. Y el futbolista, que no sabe leer una resonancia ni tiene por qué, hace lo único que puede hacer: creer.

Lo que descoloca es el reparto de papeles. El que ha tenido que salir a explicarse es él, el que jugó con dolor porque le dijeron que no iría a más. Quienes firmaron aquel primer diagnóstico no escribirán ninguna carta. Deberían. Un pronóstico equivocado no es un delito, pero sí una responsabilidad, y las responsabilidades se explican. En cambio se archivan como mala suerte, que es el nombre elegante que damos a las decisiones que preferimos no revisar.

El cuerpo es el único capital que tiene un futbolista, y es también lo único que reparten entre un club y una selección que jamás se ponen de acuerdo en cuidarlo. En ese cruce siempre pierde el mismo.

Queda un Barça sin su organizador, un comunicado que habla de evolución porque no puede prometer fechas y un curso que arranca con un hueco justo donde estaba la pausa. De Jong volverá cuando vuelva, sin quejarse, como siempre. Esa aparente calma suya, tantas veces confundida con indolencia, es exactamente lo que le ha traído hasta aquí.

Y el fútbol seguirá llamando leve a todo lo que no se ve. Hasta que se ve.