Palabra de Flick, te alabamos señor

Hay ruedas de prensa soporíferas y obedientes bañadas en “Grecian 2000” que pasan sin pena, sin gloria (y sin canas), y luego están las de Hans-Dieter Flick que, luciendo arrugas y sin disimular años, apuntan a la diana de manera diáfana con una sonrisa que desarma. El martes, el técnico alemán no levantó la voz ni golpeó la mesa y, sin embargo, dejó un recado tan claro que solo falta que alguien en la planta noble tome nota. Flick podrá ser muchas cosas, pero no ingenuo, y vino a decir lo que todos vemos menos quienes firman cheques: este equipo tiene talento para aburrir, juventud para sorprender y futuro para ilusionar… pero de presente para levantar títulos gigantes, ha ido justito. Y claro, uno puede tirar de fe, de cantera y de discursos evangélicos, pero la Champions no se gana desde altares rutilantes leyendo sagradas escrituras ni con salmos líricos de tradición hebrea…

El mensaje fue meridiano. No pidió galácticos ni caprichos de verano. Habló de algo mucho más incómodo: liderazgos. Ese concepto que no sale en los highlights pero que aparece cuando tiemblan las piernas, y las fisuras en isquiotibiales nos visitan en abril. Ese perfil de jugador que ordena, que manda, que sostiene. Vamos, lo que suele costar dinero… y decisiones valientes, dos conceptos que rara vez se llevan bien en según qué despacho acomodado y satisfecho.

Flick no ocultó nada. Ni medias tintas, ni frases huecas. Fue transparente, casi pedagógico: con lo que hay, alcanza para competir, pero con algo más (y sin árbitros embusteros), nos dará para ganar. Y aquí viene lo divertido. La directiva, experta en el noble arte de interpretar lo evidente como si fuera un jeroglífico, tiene ahora la oportunidad de hacer algo revolucionario: escuchar. No filtrar, no matizar, no disfrazar el mensaje. Escuchar de verdad.

Sería una lástima que, dentro de unos meses, cuando lleguen nuevas curvas de las que te escupen de la carretera, alguien se pregunte qué faltó. La respuesta ya está dada. Clara, directa. Casi incómoda. Luego que no nos vengan en que nadie avisó ni lo vio venir. El problema no es que llegue, es que ya está aquí. Y va Flick… Y lo ha anunciado tanto a fieles como a infieles. Palabra de Flick