Pagar una entrada no te da derecho a todo

Djokovic se retira del Open de Australia / LAP

¿Se imaginan ver a Nadal ser despedido entre pitos y abucheos de Roland Garros? No. Impensable. Salió como merecía. Entre aplausos y homenajes. Y alguno más que a buen seguro está por venir.

Pues lo sucedido con Novak Djokovic este viernes en el Open de Australia es como si a Nadal le hubiera sucedido en la Phillippe Chatrier. Nunca nadie ha ganado tantas veces como el serbio en Melbourne. Nunca nadie ha respetado como él un torneo que fue repudiado durante mucho tiempo por la gran mayoría de tenistas del circuito.

Memoria pasajera y argumentos pasajeros, que no tienen fundamento alguno. ¿Preferían los aficionados que Djokovic no hubiera saltado a jugar ni un solo set? ¿O es que pretendían que Djokovic no se dejará todo lo que tenía para ganar a Alcaraz y así dejar avanzar al murciano? Eso sí que hubiera sido reprochable. Igual que haberle visto arrastrándose ante Zverev por no querer retirarse.

Silbar a Djokovic, precisamente a Djokovic, en Australia es un despropósito más de los aficionados, que estamos empezando a perder de vista la cultura deportiva y centrando todo en el disfrute personal.

Los abucheos a 'Nole' son simplemente una muestra más de que se está perdiendo todo el respeto hacia los verdaderos protagonistas del deporte, que son los deportistas.

Abucheos a Djokovic tras retirarse del Open de Australia por lesión ante Zverev / @AustralianOpen

La gente se cree que por el simple hecho de pagar una entrada es libre de hacer y decir lo primero que le apetezca. Y eso no es así. Ya se ha ido viendo durante todo el torneo, en el que partido tras partido se ha tenido que ir parando el juego para avisar a ciertos aficionados de que se callaran. No solo entre punto y punto, sino también entre medias, molestando a los jugadores.

No es el tenis un caso aparte. Lo venimos viendo en el fútbol semana tras semana, con incidentes lamentables, como lo sucedido en el Coliseum Alfonso Pérez con Alejandro Balde el pasado fin de semana. Hay gente que se cree que por pagar el dinero de la entrada es libre de decir lo que le apetezca, sin tener en consideración al deportista.

Evidentemente, no hay que generalizar, pero tampoco esconder que cada vez son más los hechos de este tipo. Luego se preguntaran porque los deportistas están cada vez más alejados del público. No hace falta decir mucho más.