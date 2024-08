Paciencia y confianza con los canteranos

Marc Bernal fue titular contra el Mónaco / Dani Barbeito

La decepcionante derrota contra el Mónaco tiene que servir para aprender de los errores y mejorar al equipo en todos los aspectos. Después de tres partidos en el que los jóvenes de la Masia levantaron muchas expectativas, una derrota como la del Gamper es peligrosa.

El riesgo de querer culpar y 'matar' deportivamente a los canteranos está siempre presente en un entorno tan particular como el del Barça. Es tan cierto que Bernal cometió un error que costó un gol como que hasta entonces había exhibido un gran nivel. Pau Víctor gozó de dos ocasiones claras que no aprovechó como en los anteriores partidos. Dicho esto, si los jóvenes no tuvieron su día en el Gamper tampoco estuvieron a la altura los jugadores más expertos que son los que tienen que liderar y marcar las diferencias.

Cuando más hay que apoyar a los canteranos es cuando no rinden a un buen nivel. Ahora es cuando hay que seguir apostando por ellos y no culpabilizarlos de un mal día colectivo. Apostar por futbolistas de la cantera necesita de un proceso.

Marc Casadó, en el clásico / Valentí Enrich

El rendimiento inmediato de Lamine, Cubarsí y Fermín la temporada pasada es algo excepcional y no tiene que confundirnos. Lo normal es que el jugador que sube del filial o del juvenil vaya creciendo poco a poco en su transición al primer equipo. Darles demasiada responsabilidad no es bueno, pero olvidarse de ellos y aparcarlos hasta la próxima pretemporada tampoco sería un buen negocio.

Toni Fernández, en el momento de chutar su penalti decisivo ante el City / Valentí Enrich

Lo ideal es irlos incluyendo de manera paulatina y los que demuestren nivel y carácter competitivo que tengan la opción de competir por una plaza en la plantilla.

Siempre hay que tener presente la idea de Oriol Tort que defendía que un canterano de nivel rinde de maravilla si está acompañado de 10 titulares del primer equipo. Flick parece confiar en La Masia pero al final la exigencia del Barça es enorme y son pocos los que lograrán superar todas las cribas. Marc Bernal ha demostrado que puede ser una opción más que interesante para el mediocentro y sería un error histórico señalarlo como sucedió en una pretemporada con Cucurella al que un error puntual le costó no seguir en el Barça.

Quim Junyent ha jugado los tres partidos de la gira / Valentí Enrich

Hay que exigir a los jóvenes pero también ayudarlos a que aprendan y se desarrollen. La gestión de Flick y su cuerpo técnico es clave para aprovechar el inmenso talento que sube de las categorías inferiores. Jugadores como Quim Junyent o Toni Fernández están mostrando su gran proyección y pueden ser recursos útiles y la pareja Bernal-Casadó puede ser clave si se trabaja con ellos con mucha paciencia.

Dani Rodríguez no ha realizado la pretemporada porque jugó el Europeo sub-19 pero es otro jugador con nivel que merecería apostar por él dada la falta de desequilibrio en las bandas. En cualquier caso, el Barça Atlètic y el Juvenil A están para seguir puliendo a todos los que de momento no puedan mantenerse en dinámica de primer equipo.

Dani Rodríguez con el título de campeón de Europa sub19 conseguido con la Selección / SEFUTBOL

Ni hay que volverse loco fichando jugadores que no mejoran a los de La Masia ni hay que responsabilizar en exceso a los canteranos. Los jugadores expertos tienen que tirar del carro y los jóvenes sumar y aportar su energía y talento pero sin urgencias que frenen su proyección. El Barça tiene que seguir trabajando para que la plantilla del primer equipo tenga una base de jugadores de casa complementada con cracks diferenciales.

La Masia es un tesoro pero las joyas que surgen de la mejor academia hay que pulirlas con mimo para que puedan rendir durante años.