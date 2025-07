La ‘pachanga’ y la codicia Mundial

Los jugadores del Chelsea celebran el triunfo en el Mundial de Clubes. / Associated Press/LaPresse / LAP

La realidad es que no tenemos perspectiva suficiente para valorar el impacto que acabará teniendo el Mundial de Clubes perpetrado por la FIFA. Nos puede parecer que es una 'pachanga' que no tendrá continuidad, criticar que no puede recibir este nombre una competición en la que no participen los campeones vigentes de las ligas española (FC Barcelona), inglesa (Liverpool) e italiana (Nápoles), subrayar que el seguimiento, en los estadios y en la televisión, ha sido un fiasco, o intuir que los equipos que la han disputado hasta las rondas finales lo pagarán en forma de cansancio o —ojalá que no— lesiones de sus futbolistas.

Sin embargo, la realidad es que no lo sabemos. No creo que sea comparable, pero cuando nació la Copa de Europa –o la Euroliga de baloncesto– también lo hizo coja, sin los equipos ingleses, por ejemplo, y también se consideró que era un torneo que no se consolidaría. El FC Barcelona escogió mantenerse en la Copa de Ferias, en una visión de futuro que pronto se comprobó que se convertiría un error histórico.

El Mundial de Clubes de la FIFA es un torneo metido con calzador en un calendario horrible. Sería razonable que los organismos federativos, las ligas, los clubes y los futbolistas, con las televisiones y los patrocinadores y todos los agentes involucrados en este negocio fabuloso y obsceno, pactaran un calendario de competiciones que no saturara al espectador y que protegiera la salud de los jugadores, tanto la física como la mental.

Pero, si no lo han hecho antes, no lo harán ahora, cuando la tarta es todavía mayor. Porque lo que la historia nos enseña es que el motor que mueve el fútbol es la codicia de todos los agentes participantes. No hay ninguno a quien salvar.