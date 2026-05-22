Oslo, la mejor final... y el mayor espectáculo

El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, observa a sus jugadoras durante el entrenamiento que su equipo ha realizado este martes para preparar la final de la Liga de Campeones femenina que el proximo sábado dispurán en Oslo ante el Olympique de Lyon. / Alberto Estevez / EFE

Hace tiempo que el fútbol femenino dejó de ser un fenómeno: partidos como el que se jugará mañana en Oslo demuestran que la capacidad de los grandes equipos para atraer el interés del público no deja de crecer.

Buena parte de ese mérito corresponde a un equipo capaz de encadenar seis finales de Champions consecutivas: ¿alguien imagina los ríos de tinta que merecería un equipo masculino capaz de jugar seis finales de Champions de manera consecutiva?

Hablaríamos de sagas, de leyendas, de historia, de magia, de fenómeno sobrenatural.

El Barça, en cambio, se ha acostumbrado a jugar el gran partido del fútbol europeo con una naturalidad asombrosa, como si fuese algo rutinario, una costumbre de mediados de mayo, al punto de que muchos seguidores del femenino ya tenían planificado el viaje a Oslo desde meses antes (también ayudan los precios de la capital noruega, no precisamente asequibles, pero eso ya es otro debate).

Pero si existe un equipo capaz de mirar a los ojos al Barça en este sentido es precisamente el Lyon, rival en Oslo. Conviene recordar que el equipo francés dominó absolutamente la competición, con cinco títulos seguidos (de 2016 a 2020), y que por lo tanto, también es de justicia reconocer alLyon el mérito de haber construido una afición fiel y consolidada en el tiempo, como ha hecho el Barça.

Más allá del resultado de la final -muy igualada, según todos los pronósticos-, es momento de ponderar como se merece el recorrido a largo plazo de este equipo: merecen un aplauso las jugadoras, capaces de llegar a la final de la Champions una y otra vez; merece un aplauso el club (la directiva actual, pero también las anteriores) por haberse tomado tan en serio la apuesta, por haber invertido cuando nadie más lo hacía; y también merece un aplauso la afición, sobre todo aquellos y aquellas que desde el primer minuto supieron ver que el Barça femenino en realidad es simplemente el Barça, sin más.