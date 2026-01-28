Orgullo de pertenencia

Decía ayer Dani Olmo en la rueda de prensa previa al partido de esta noche -yo confieso: es una de mis debilidades futbolísticas actuales- que “tener a tanta gente de casa da más mérito aún a todo lo conseguido. Defender este escudo en el primer equipo nos da un plus. Se nota en el campo”. Le escucho y pienso en la Festa de l’Esport Català que se celebró el lunes organizada por este diario y la UFEC. Premiados, premiadas, invitados, invitadas… todos y todas se sentían orgullosos de formar parte de este tejido deportivo tan extraordinario con el que cuenta Catalunya. Desde Joan Laporta, que encabezó la expedición del FC Barcelona y que aplaudió con efusión todas las intervenciones en las que se valoraba este extremo, pasando por exdeportistas que hoy reconocen aún más lo que supone formarse aquí.

Joan García, Premi a l’Esportista amb més Projecció, agradecía el camino. El que inició en Sallent, el que solidificó en el RCD Espanyol y el que es presente y futuro del Barça, con la visibilidad que ello supone a nivel global y que él lleva con humildad y sobriedad. Quizá esta sea una palabra que describa al 100% de los galardonados que, como el Club Patí Vila-sana, es el equipo que ha dado más éxitos al deporte catalán. Una población de apenas 700 habitantes que pasea su nombre por el mundo de la mano de unas jugadoras que tienen, como Joan, muy integrado el espíritu de equipo y el trabajo duro.

En platea, a Gemma Mengual le supuraba el orgullo por los poros de la piel. A Noé le van a hablar de humedades como a ella, de ‘curro’ y sacrificio. Sentada al lado de ‘su’ Dennis González, aplaudía los reconocimientos a Andrea Fuentes e Iris Tió y comentaba la jugada con Enric Masip. Hoy se le conoce más como asesor del presidente Laporta pero su carrera deportiva ensombrece este nuevo cargo. Lo ha ganado todo, como Felipe Perrone, que recibió el premio Esportista Llegendari 360 por su impecable trayectoria culminada con el oro en el Mundial de Singapur. Lo siguieron de cerca las vigentes campeonas olímpicas de la especialidad, Laura Ester y Mati Ortiz, hoy retiradas pero referentes para siempre de esta disciplina. Los tres formados, agradecidos y con muchos años en clubs catalanes ganándolo todo. Ejemplo de resiliencia, algo que destacó el President del Parlament, Josep Rull, al que semejante reunión de talento le pareció un regalo.

Dani Olmo lleva al Barça en las venas y eso es un plus. Lo sabe él, la afición y su entrenador, que ya ha reconocido estar enamorado de todo lo que tenga que ver con el club que ya no solo le paga: que siente. Ese empujón emocional que da el ser y el crecer lo saben los Casadó, Cubarsí, Martín, Bernal, Eric, Lamine, Fermín y tantas generaciones anteriores que les han inyectado un orgullo de pertenencia que no tiene precio ni valor de mercado. Hay que sacarlo a pasear cada vez más porque la marca de la casa es única y potencia pero, demostrado está, es transferible a los que llegan, se hacen, se integran y se multiplican.