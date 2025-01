Del orgullo de los negros y de las mujeres

Alejandro Balde, en rueda de prensa / Javi Ferrándiz

Podrán ustedes decirme que mezclo churras con merinas en este artículo. Pero se me llevan los demonios desde hace unos días con ciertos temas que van más allá del césped y de los resultados. Ojalá pudiera escribir que sobre racismo, homofobia y atentados a los derechos humanos ganamos por goleada. No es así. Por mucho que nos alegremos de pequeñas batallas ganadas, hay guerras que nos aplastan.

El día a día de muchos y muchas profesionales del fútbol está plagado de micromachismos, de gritos racistas lanzados en el fragor de los partidos (esa es la excusa) y de menosprecio a unas y a otros. No es necesario que salga Balde en rueda de prensa a explicar lo que ya sabemos, sufrimos y aguantamos desde la noche de los tiempos. No lo es pero, a la par, es importante que chicos jóvenes que acumulan millones de seguidores en sus redes sociales visibilicen y denuncien lo que, por desgracia y aunque no queramos creerlo, va en aumento. Y comprendo el miedo.

Pero que no nos frene a la hora de visibilizar lo que el jugador del Barça puso a la vista de todos, desde la naturalidad del que lo vive a diario aunque sea desde una atalaya pero que lo padece desde una mirada. Una tras otra. Disimuladas y tan reales. A la par, mandó un recadito a los que desde la misma altura señalan a todo un país. Balde especificó que son cuatro cafres que demuestran su cortedad y su odio insultando a los negros rivales cuando en su equipo los hay y llevan brazalete. Pero también levantó la voz desde el orgullo. Toda una bofetada con la mano abierta a los que, por desgracia tenemos cerca, aplaudidos y votados.

Decía lo de las churras y las merinas porque aún no sabemos si la Supercopa de España femenina puede acabar, como la másculina, en territorio árabe. Las ‘Balde’ del Barça Femení, llámense Cata Coll o Patri Guijarro, no tuvieron inconveniente en mostrar su disconformidad sobre el tema. “Como jugadoras, no sólo es ir allí. Es el viaje, la afición y también los derechos que tiene allí la mujer”, decía, preocupada, la portera. Lógico. De primera mano conoció el trato recibido por algunas parejas de jugadores del Real Mallorca.

Más contundente fue la MVP de la Supercopa: “Llevar esta competición a un país que no respeta a las mujeres, no lo veo”. Ambas, al igual que Alejandro Balde, no deberían dedicar tiempo y esfuerzo a lo que debería estar prescrito. Pero los tres saben, como tantos compañeros y compañeras que viven lo mismo, que se han convertido en referentes y altavoces. No les toca pero se colocan el brazalete porque con conscientes de su papel y de una realidad para la que son necesarios.

Los tres cobran la nómina de un club que enarbola una bandera que, en principio, los envuelve. Ver a Joan Laporta en el palco de Butarque apoyando a sus jugadoras y los asientos vacíos de Florentino Pérez y el presidente de la RFEF es toda una declaración de principios. Ojalá el ‘negoci’ y el ‘la pela és la pela’ no empuje al presidente del Barça a aceptar la disputa de la Supercopa femenina en semejante localización. Esto, también y ahora, es ser ‘més que un club’.