Orgullo de Leo Messi y Alexia Putellas

Al mismo tiempo que Leo Messi es uno de los nombres propios del Mundial de fútbol, Alexia Putellas fue presentada como lo que es (un icono global del deporte), como nueva jugadora del London City Lionesses. Fuera del Barça por diferentes motivos, el mejor jugador y la mejor jugadora de fútbol comparten origen (Barça), corazón (culé) y biografía: es en el club azulgrana donde se hicieron grandes, la Reina y el Dios futbolísticos.

El éxito de grandes figuras del barcelonismo fuera del club genera sentimientos agridulces en parte de la hinchada cuando no animadversión. Les sucede a Leo y Alexia, pero también a otros grandes nombres vinculados con letras de oro al Barça que han levantado magisterio en otros lugares, como Pep Guardiola, Luis Enrique o Pau Gasol. Una parte del barcelonismo les reprocha su marcha, sin entrar en detalles de cómo y por qué sucedió. Duele jugar contra Pep y Lucho, y dolerá recibir a Alexia enfundada en otra camiseta, de la misma forma que aún no se ha digerido el adiós de Messi.

Traición

A Alexia se la acusa de haberse aliado con Michelle Kang, la gran némesis del Barça femenino que compra en Barcelona lo que no es capaz de replicar en otras capitales. A Leo Messi hay quien intenta utilizarlo en la disputa partidista del club, el juego de tronos de ismos de la entidad. En el vertedero de las redes se les acusa de traición con una fuerza alimentada por el reproche.

El aficionado lo es para siempre, de ahí que exija a sus referentes un compromiso también vitalicio. Duele, además, que estos nombres consoliden proyectos exitosos en otros clubes; es inevitable pensar que esa excelencia podría haberse mantenido en casa. A eso se suma el ruido, a menudo interesado, que rodea estas salidas. El debate se contamina, se simplifica, y termina por convertir decisiones complejas en relatos de lealtades y traiciones. En el fondo, subyace una idea incómoda: que el Barça no ha sabido —o no ha podido— retener, cuidar o despedir como corresponde a grandes nombres. No es una crítica menor. Afecta al prestigio, a la gestión emocional del club y a su relación con la propia historia.

Pero hay otra manera de entender todo esto, menos centrada en la pérdida y más en lo que esas trayectorias dicen sobre el propio Barça. Messi y Alexia hablan de una institución capaz de formar, moldear y elevar talento hasta niveles extraordinarios. Su ADN competitivo, su manera de entender el juego, incluso su forma de liderar, están profundamente vinculados al Barça. Cada éxito fuera es también un éxito propio. No en términos de palmarés, sino en clave de marca Barça.

Pocos clubes pueden presumir de haber sido el punto de origen —o de inflexión— de tantas trayectorias decisivas en el deporte contemporáneo. Que esos nombres sigan brillando lejos del Barça debería interpretarse como una extensión del legado del que estar orgullosos.