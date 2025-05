El orgullo que va de Canaletes a Lisboa

El Barça celebró la Liga en el último partido en el Johan / Javi Ferrándiz

Estamos de resaca futbolística y emocional. Qué menos. Esta temporada, el primer equipo masculino de fútbol nos ha tenido enchufados al oxígeno, con el trankimazín sublingual en el bolsillo y los pies calzados para salir corriendo a celebrarlo todo. El ‘todo’ significa, más allá de los títulos, el orgullo de pertenencia multiplicado por cien que ha llevado al barcelonismo a presumir de estilo, de club, de equipo, de jugadores y de todo a lo que les han provocado estos tipos de los que ya conocemos hasta el color del tinte del pelo. Ver a Raphinha cumplir con la promesa de recorrer de rodillas el césped de Montjuïc es la radiografía perfecta del sentir de un barcelonismo anémico de emociones y también de razones para subir la montaña. Montserrat o el Lluís Companys. Qué menos (bis)

Y quién nos iba a decir que el socio y la socia del Barça iba casi a perdonar el destierro, ciertos tratos y muchas incomodidades por disfrutar de esta generación de chavales que justifican el pago de una entrada o de un abono. A ellos se suman unos veteranos a los que agradecen la comprensión y el ‘flow’ creado en este vestuario. Hay promesas, banderas y recuerdos para el ausente (léase Ferran) que quedarán para siempre en la memoria del barcelonismo. A día de hoy aún me recuerda algún joven de la familia lo vivido en el Arc de Triomf. La épica va más allá del terreno de juego.

Por no hablar de la post adolescente que fue a Canaletes y se dio de bruces con Marc Casadó. Creyó que era un doble hasta que lo vio cantar y sudar con sus amigos escondidos tras unas “vendas de algodón”, como me describió. “Es el p… amo”, me grababa en un audio casi inaudible esta joven de diecisiete años para la que el jugador blaugrana ya se ha convertido en un icono. Y saber que le viene de familia, con una madre y un padre que ‘bajaban’ a Les Rambles a celebrar, le refuerza todavía más el vínculo. Me decía su abuelo que “esto es lo que necesitábamos: razones para enorgullecernos aún más”.

El ‘aún’ le viene dado por lo que el Barça Femení ha soportado estos últimos años. Además de la sinrazón y la falta de respeto de determinadas instituciones y círculos (muy cerrados, dicho sea de paso), las jugadoras han sido el sostén de una afición huérfana de referentes. Este sábado en Lisboa merecen, pase lo que pase, un nuevo reconocimiento por el orgullo que insuflan en los momentos más difíciles. Pocos les reconocerán este mérito que va más allá de los resultados pero aquí queda escrito que Alexia, Aitana, Irene, Marta, Patri, Cata y tantas y tantas otras que sostuvieron los fundamentos de este club cuando estaba en horas bajas han sido y son el escudo culer con mayúsculas.

En ellas han rebotado muchas críticas y cientos de palos en las ruedas. Lo han luchado todo. Lo han representado todo. Son tan guardianas del estilo como ellos. Qué satisfacción ha sido ver a Lamine Yamal junto a su madre, su hermano y su colega Gavi en el Johan Cruyff esta temporada. Compañeras. Amigas. Integrantes del club con las que conviven muchas horas y a las que dan ‘like’ en sus publicaciones. Con las que celebran los títulos de igual a igual.

Busquen, comparen y si encuentran algo mejor… será ‘fake’.