El órdago de Luis de la Fuente: Joan Garcia entra en la ecuación

Un premio más que merecido: Luis de la Fuente se lleva a cuatro porteros para los dos partidos amistosos, ante Serbia y Egipto. Circunstancia excepcional, porque incluso el tercer portero suele quedarse sin jugar en estos casos, pero el seleccionador ha querido contar con el que es probablemente el mejor portero de la Liga, Joan Garcia.

De la Fuente tuvo la habilidad de contentar a todo el mundo. No es un detalle menor: a quienes predicaban que Joan Garcia merecía ir a la selección, y a quienes consideraban que Unai Simón, Remiro y Raya ya eran suficientes, entre otros motivos porque con ellos se ganó la Eurocopa en 2024. El seleccionador resolvió el debate de la mejor manera posible: que sean los entrenamientos o los partidos quienes decidan.

De la Fuente demostró que los amistosos están precisamente para esto. ¿Quién dijo que no se puede citar a cuatro porteros? Resulta extraño porque el fútbol suele aferrarse a códigos muy establecidos, muy de toda la vida, pero si España tiene cuatro porteros de máximo nivel, ¿por qué no probar a los cuatro a la vez? Alguno se quedará fuera del Mundial, obviamente, pero la decisión empieza ya, varios meses antes de viajar a Estados Unidos.

Llevar a Joan Garcia a la absoluta no solo es un premio al portero del Barça: es un acto de justicia. En el campo, se ha ganado sobradamente la convocatoria. Volverá, por cierto, a Cornellà, nuevamente como local y ahora con el viento a favor. Nada que ver con su última visita al que fue su estadio.

Más allá de Joan Garcia, De la Fuente demostró que es capaz de agitar el grupo. Que no se aferra descaradamente al bloque que le hizo campeón de Europa: irrumpen en la lista jugadores que podrían considerarse de perfil medio, que no juegan en el Madrid ni en el Barça, caso de Barrenetxea o de Victor Muñoz, futbolistas que que han ido acumulando méritos de manera discreta, pero eficaz.

Cuando hay que abrir el abanico, De la Fuente lo hace encantado.

En cambio, no entró en la lista Eric Garcia: suena a anomalía, porque el futbolista del Barça es absolutamente imprescindible para Flick, pero de momento no entra en los planes de De la Fuente. Su excelente momento de forma y su versatilidad le convierten en una pieza realmente interesante para el Mundial, pero lo cierto es que si no ha entrado en esta lista, lo tendrá difícil.