La oposición a Laporta se mueve

La Liga vuelve a estar parada por el tedioso parón de selecciones. Es buen momento para hablar de asuntos que van en paralelo con el equipo y el club en general. Por ejemplo estos días se habla de la misteriosa e inesperada visita nocturna de Leo Messi a las obras del Spotify Camp Nou. Nadie se explica cómo el astro argentino consiguió sin aparente permiso del club llegar hasta el mismísimo centro del campo y hacerse desde ahí algunas fotos que después colgaría en las redes.

Un 'acting' que tiene toda la intención del mundo y que conlleva dos mensajes bien claros: uno, no quiero pedir nada a la junta actual y encuentro mis propios medios para entrar hasta el mismísimo corazón del estadio que considero todavía mi casa; y dos, sigo enamorado de este club y, tal un Juan Tenorio que saltó las tapias del convento para visitar con nocturnidad a su amada Inés, supero las del estadio y reitero mi amor al club representado por el estadio que me vio triunfar.

Mientras esto sucedía la oposición a Laporta se rearma y este lunes se presenta con una alternativa llamada Seguiment FCB que bajo el lema 'El Barça que volem' expondrá sus propuestas para acabar con la política de la junta actual y cambiar la forma y el estilo de conducir el club.

Hay culés que dicen que cualquier alternativa a la junta actual lo tiene perdido. Parece que Laporta, a pesar de sus sombras, posee la fuerza necesaria para arrollar en las próximas elecciones; sin embargo, están los que creen que, a pesar de inaugurar un estadio casi nuevo, si este año no se consigue un título, Laporta lo puede pagar con la derrota.

Jan es mucho Jan, y su gestión en frente del club es la que es, y en eso cada culé tiene su opinión, pero en lo que todos son coincidentes es su talante, que le mantiene como el candidato con más posibilidades, y además de largo.

Será interesante escuchar el próximo día 17 lo que dice en la Fira de Barcelona la siempre necesaria oposición, y a partir de lo que allí se exponga habrá que sacar conclusiones.

Pase lo que pase, lo que todos queremos, unos y otros, es que el equipo de Flick recupere las esencias del año pasado y volvamos a disfrutar de títulos, aunque muchas veces, estos, como en el teatro, hagan de telón que tapa todo lo que se esconde detrás de él.