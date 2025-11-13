Una oportunidad perdida de Laporta

La visita de Leo Messi al Camp Nou fue una demostración de su barcelonismo, una exhibición de sus deseos de volver y de su vinculación con el sentimiento culé, un momento inesperado para todos. El detalle, apoyado por la entrevista de SPORT, pilló también por sorpresa a Joan Laporta que no supo reaccionar con el fin de construir puentes para restablecer una amistad rota. En su aparición, el presidente dijo que la relación era correcta con el argentino, algo que nada tiene que ver con la realidad por ser inexistente. Es su continua voluntad de querer poner agua al vino. Y acabó su exposición, sin que nadie se lo preguntara, diciendo que no se arrepiente de la decisión de echarle del FC Barcelona y que ahora, con el paso de los años, volvería a hacerlo. Una clara oportunidad perdida. Un error mayúsculo.

El club, desde la salida de Leo, se ha hipotecado por los cuatro costados rechazando ligar su imagen al mejor jugador de todos los tiempos y solo la suerte de la aparición de una generación prometedora le salvó de caer en el precipicio. Sus fichajes dieron para lo que dieron (poquito), pero son esos chicos formados en la última década en la Masia los que están sacando al Barça del apuro deportivo. Ligarse a un ícono mundial, que todavía hoy brilla en Estados Unidos, hubiera sido una gran solución a nivel económico porque, recordemos, Messi en esos momentos estaba entregado a la causa. El despecho de Laporta no solo no solucionó los problemas del Barcelona sino que los agudizó.

Han pasado ya cuatro años de su salida y los mundos están muy separados. Laporta, sin enterarse que un polizón le entra al estadio de noche y en solitario y Leo Messi ,visitando el estadio solo tres días después de su estreno en un amistoso. Laporta, que abanderó su propuesta deportiva por ligarse en cuerpo y alma a Johan Cruyff, rechaza hoy cualquier aproximación al mejor de la historia. Aunque acostumbra a decir lo contrario.

¿Es tan diferente el acto de Cruyff al devolver la insignia de presidente de honor con la visita de Messi a oscuras y de noche al estadio que le vio triunfar?