La oportunidad de Lamine Yamal por el Balón de Oro

A falta de un dominador clarísimo, como fue Messi en su larga etapa de esplendor, y de una segunda opción como Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro está últimamente muy abierto. La Champions suele ser el barómetro más fiable, pero el último Mundial y la última Eurocopa pasaron por encima de las grandes competiciones de clubs. No en vano, Messi salió de Qatar con la Copa del Mundo y el Balón de Oro bajo el brazo a pesar de no haber hecho una gran Champions con el PSG y Rodri, exactamente igual con la Eurocopa de hace dos años, dejando a Vinicius con un palmo de narices y al Madrid, como un mal perdedor al no acudir a la entronización de un futbolista español.

Casi con toda seguridad, el Balón de Oro de este año también saldrá del Mundial. No hay un candidato claro hasta ahora. Dembéle ha vuelto a ganar la Champions, pero no ha sido tan determinante como la temporada pasada. Olise es la última aparición estelar, pero se quedó en semifinales de la Champions, como Kane, al que la Bota de Oro daría más posibilidades. En cuanto a Haaland, no ha sido éste su mejor año ni para él ni para el City. Lamine Yamal, por su parte, ha ganado la Liga pero cayó en cuartos de la Champions y Mbappé no ha pasado de un nadaplete...

Todos a una carta

Todos se lo juegan a una carta al Mundial. Y ahí, unos tienen más posibilidades que otros. El gran candidato español, sin ninguna duda, es Lamine Yamal. De hecho, solo los internacionales del Barça tienen un gran título que les avale, y de ellos, Lamine es el más desequilibrante, decisivo y el que más espectáculo puede ofrecer. Está ante la gran oportunidad para conquistar su primer Balón de Oro con solo 19 años recién cumplidos. Tiene calidad individual de sobras y algo muy importante, una selección de primer nivel, probablemente la que mejor equipo, bloque y estilo tiene para levantar la Copa del Mundo. Quedan cuatro partidos para la gloria de La Roja, empezando por el de esta noche ante Portugal, pues Vitinha también sueña, y muy probablemente, también la gloria de Lamine Yamal. Sin duda, en el caso de que España ganara el Mundial, sería muy difícil de justificar otro Balón de Oro... a no ser que Pedri acabara siendo más decisivo. Por ejemplo, con un gol a lo Iniesta en la final.

El Mundial será decisivo y caso de ganarlo España, sería muy difícil de justificar otro galardonado

Por supuesto que Lamine no está solo en esta carrera. Francia, la otra gran favorita, tiene a Dembélé y Olise en la pole position y a buen seguro que el poder madridista intentaría colar a Mbappé. Personalmente, y por la misma razón que Lamine, creo que Olise sería el ganador más justo por su enorme calidad individual. Harry Kane es otro que lo merecería, pero tiene el hándicap de que Inglaterra está uno o dos escalones por debajo de España y Francia. Y por último, un sueño que ya no lo es tanto: Messi. Sin duda, hasta ahora la gran figura del Mundial, máximo goleador y líder, corazón y alma de Argentina, todavía más que hace cuatro años. Sería el colofón perfecto, el último gran homenaje del fútbol a su mejor creación.