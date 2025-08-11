Laporta-Flick, la extraña pareja

Hansi Flick, saludando a Joan Laporta en la cena de gala de Seúl / FCB

A simple vista, uno es antagonista del otro. Dos polos opuestos que, confirmando la Ley de Coulomb, se atraen. Joan Laporta es lo que en catalán diríamos la ‘rauxa’ (los arranques, los arrebatos) y Hansi Flick se acerca más a '‘seny' (la sensatez). El presidente se ha acostumbrado a transitar al filo del alambre, a lograr sus objetivos en el último minuto y de una forma agónica, mientras que al entrenador, como buen alemán que es, le gusta tenerlo todo bien controlado y sin sobresaltos. Su trabajo es metódico... pero también tiene su punto, incluso, temerario.

Solo hay que ver de qué manera plantea los partidos Hansi Flick, con la línea defensiva tan alta que los barcelonistas se han acostumbrado a vivir con el corazón en un puño. Solo hay que darse cuenta de su filosofía futbolística para entender por qué Laporta le escogió de entrenador y ahora todos están encantadísimos. En realidad, no son tan distintos uno del otro. Los dos quieren, a su manera, divertirse y divertir. Y lo más importante, siempre por el bien del Barça. No hay entrenador más ‘cruyffista’ que Hansi Flick. Si el gran y añorado Johan levantara por un momento la cabeza, alucinaría con el alemán y seguro que una sonrisa de aprobación dibujaría su rostro.

Apenas unos partidos de pretemporada ya han servido para comprobar que seguiremos gozando, y sufriendo, con un Barça que pase por encima de sus rivales como una apisonadora con el riesgo de convertir los partidos en una montaña rusa. Como se suele decir vulgarmente, 'la cabra tira al monte', pero ya lo desveló hace unos días Cubarsí: se están haciendo esfuerzos para no ‘salirse de madre’, sobre todo en los últimos minutos de cada parte, y así se reflejó ante el Como en el Trofeu Joan Gamper. Otra portería a cero.

Claro que a Hansi Flick le hubiera gustado una gira de pretemporada más organizada, sin cambios de planes a última hora. Claro que hubiera preferido que no se marchara Iñigo Martínez, posiblemente su defensa más importante. Pero así es el Barça actual, acosado por los cuatro costados: la economía, las reglas a menudo caprichosas de la patronal, el poder mediático de los que mandan desde la capital...

Laporta y Flick se complementan, aunque seguro que más de una vez el técnico habrá tenido que contar hasta tres y armarse de paciencia. Quien sale claramente beneficiado de esta pareja, extraña, pero no tanto, es el Barça. A estas alturas, ya nadie duda del ojo clínico del presidente para dar con la tecla del entrenador. Lo hizo con Frank Rijkaard cuando el neerlandés apenas comenzaba su carrera en los banquillos y repitió con Pep Guardiola, a quien muchos querían ‘sacrificar’ cuando llevaba apenas tres partidos. Cuando se juntan el ‘seny’ y la ‘rauxa’ pasan cosas magníficas.