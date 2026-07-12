Laminedependencia

Es España un imán para los cenizos. No son mayoritarios, pero sí hacen mucho ruido. Hay que recordarlo hasta el martes todas las veces que haga falta: es la segunda vez en la historia que la selección está en unas semifinales. Y sí, hay que hacer propias las palabras de Lamine tras derrotar a Bélgica: “Si a alguien debe temer Francia es a nosotros”. A partir de ahí, todo lo demás. Lejos de la autocomplacencia, pero muy conscientes de que las virtudes del equipo de Luis de la Fuente son más que válidas para ganar el Mundial por delante de cualquiera, sea cual sea su favoritismo.

Un ejercicio coral

La Lamine-dependencia que se planteaba al principio de la aventura norteamericana ya no existe y es algo que celebrar. España es un ejercicio coral en el que han surgido héroes de última hora como Merino que salen para reemplazar a los que siempre son puntuales, como Olmo.

La parcela que acumulaba más sospechas es hoy la envidia del resto. El eje Laporte-Cubarsí constituye una dupla fortísima que construye y destruye. Es más, si hubiera que dar un nombre propio en este conjunto es el del central del Athletic. Por él empieza todo. Con el blaugrana la curva del progreso no tiene fin. Sin el arrojo de un disparo lejano que solo él vio no habría existido el rechace bendito que Merino convirtió en gol.

Lamine Yamal se llevó el MVP del España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fíjense en lo que puede condicionar un jugador como Lamine que, incluso sin sumar los goles y las asistencias que querría en lo que va de Mundial, hace que todo dependa de él. Alguno piensa que existe una conspiración para darle los MVP, cuando no son más que una muestra de marketing aceptada por los actores de la industria.

Los que cuestionan a la estrella del Barça y de la selección habría que preguntarles por una alternativa para su posición. Si España se construye por los extremos es gracias a la explosión de un jugador sobrenatural que se asocia como pocos. Lo demostró en el primer gol de Fabián tras una alianza con Porro que está siendo crítica. Siempre tiene dos o tres rivales encima, lo que le obliga a jugadas inverosímiles que muchas veces acaban con una entrada o un freno brusco a sus intenciones. Para entonces, el dibujo del rival ya se ha descompuesto.

El desafío de Francia

Este Lamine regatea más que el de la Eurocopa y genera más para sus compañeros. La mayor participación también aumenta el volumen de los fallos. Y todo ello después de una lesión que le hizo conocer un cuerpo en desarrollo. Por supuesto que se le tiene que exigir como la estrella que es. Ahora bien, como se esmera en explicar De la Fuente, el fútbol hay que verlo más allá del balón y entender que Lamine juega cada eliminatoria como si fuera el partido de su vida.

Lamine Yamal con su hermano Keyne / Archivo

Por eso a algunos les parece arrogante esa filosofía de no torcer la mirada frente a los Mbappé o Bellingham, que han acumulado unos guarismos que hacen más fáciles los análisis. El gran valor del jugador del Barça está en su voluntad de ir siempre hacia adelante. Justo al revés de los que le pasan facturas por el siempre hecho de ser él. Los que si le ven marcar contra Francia dirán que ya era hora.

Los mismos que le esperan con un cuchillo a la vuelta de la esquina de un Mundial donde los tiene pendientes a todos. También a los que nos subimos a su lomo después de que vinieran todos los miedos frente a Cabo Verde. ¿Quién estuvo ahí contra Arabia? Lamine, con su sonrisa afilada frente a los que ahora sacan pecho de una merecidísima semifinal en la que solo creyeron tras la remontada. El resultadismo más oportunista. Aun así, sean bienvenidos al viaje hacia la segunda estrella.