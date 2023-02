La opción de traspasar a Alba

En los últimos partidos se ha producido una situación interesante respecto a las alineaciones que ha presentado Xavi Hernández. Al margen de si el 4-3-3 o el 4-4-2, hay otra cuestión relevante como la titularidad de Jordi Alba. No es una cuestión menor, porque en la evolución del tema puede estar la clave de su futuro en el club.

El caso es que Alba ya no es titular indiscutible. No lo fue en la final de la Supercopa ante el Madrid, es decir, en un partido grande, grandísimo, y más con un título en juego. Tampoco ante el Getafe, ni la Real Sociedad, otra final por tratarse de una eliminatoria de Copa a partido ni el Girona. ¿Rotaciones? No, de ninguna manera, en estos partidos no se rota. La cuestión es que Alba, por primera vez, tiene una competencia de verdad con Balde y que de cara a la próxima temporada y con la necesidad acuciante de rebajar masa salarial, es una pieza clave para poner en el mercado.

DINERO O FÚTBOL

Alba tiene contrato hasta el 2024, es decir, que este verano sería la última oportunidad de lograr un traspaso, por pequeña o simbólica que fuera la cantidad, y, muy especialmente dadas las circunstancias, de sacarse de encima su millonaria ficha. Las dos cosas interesan al Barça y, llegado el caso, también al jugador podría interesarle ir a un club que le diera dos o tres años más de contrato que aquí no le van a dar. Si Xavi está ensayando ya un futuro sin Alba nunca nos lo va a decir, pero la sospecha existe y crece con la renovación de Marcos Alonso. En cualquier caso, lo que sí está claro es que Alba sigue siendo mucho Alba y que la decisión a tomar no será fácil. Los hechos demuestran que Xavi ha tenido que recurrir a Alba para reanimar al equipo. Contra el Getafe y el Girona tuvo que salir a sacar las castañas del fuego y además fue decisivo con el centro que Pedri transformó en gol en Montilivi. Una asistencia más en su haber. Pese a lo que creen muchos que prejuzgan a Alba por aquello de las vacas sagadas, Alba no está acabado. Pero más por dinero que por fútbol, hay que tomar una decisión.