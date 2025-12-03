Con once, mejor que con diez

Helenio Herrera fue el primero en decir que con “diez futbolistas se juega mejor que con once”. No es verdad. En la retransmisión del partido entre el Atlético de Madrid y el Oviedo escuché a los locutores afirmar que el 2 a 0 es un marcador más peligroso que el 1 a 0. Tampoco es verdad.

Y a pesar de la falsedad de las dos ocurrencias, ambas comparten una misma certeza. Está comprobado que los futbolistas que se quedan con un compañero menos, conscientes de la dificultad sobrevenida, se reorganizan para afrontarla e incrementan su esfuerzo y minimizan la inferioridad. Como también se observa que con un marcador de 2 a 0 el siguiente gol opera de forma opuesta según quien lo marca. El 2 a 1 envalentona al equipo que pierde, tanto como asusta al equipo que gana.

El Chelsea se encontró en la situación de jugar con un futbolista más contra el FC Barcelona el martes y tener que hacerlo con uno menos ante el Arsenal, el domingo. Contra los azulgrana, es cierto que ya ganaba 1 a 0 cuando Araujo fue expulsado en el último minuto de la primera parte, pero en ningún momento de la segunda mitad se vio exigido ni se apreció que encontrara demasiada resistencia para resolver el partido, más bien pareció que le bastara el 3 a 0. Contra el Arsenal, se quedó con un futbolista menos a finales de la primera parte con el marcador 0 a 0. Fue capaz de ponerse por delante al inicio de la segunda. Acabó por ceder el empate. Pero, aunque pudo perder, también pudo ganar porque de ocasiones para volver a marcar tuvo. En cualquier caso, supo competir en inferioridad contra el líder de la Premier y el único equipo de la Liga de Campeones que ha ganado los cinco partidos jugados.

En el partido contra el Barça, la afición de Stamford Bridge lució con orgullo una pancarta inmensa en la que reivindicaban ser el único club que ha ganado todas las competiciones europeas al menos una vez, desde el Mundial de Clubs a la Conference League. Me pareció maravilloso no desmerecer ninguna competición, como enseña del carácter del club.