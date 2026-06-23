Omnipresencia fundamental

Hay futbolistas que influyen y futbolistas que condicionan. Los primeros aparecen en el partido; los segundos modifican el partido por su sola presencia. Leo Messi y Lamine Yamal pertenecen a esa segunda categoría.

Lo hacen desde edades, posiciones y momentos vitales completamente distintos, pero con un rasgo común que explica lo que aportan a sus selecciones: su trascendencia. No son importantes porque jueguen bien, son importantes porque obligan a sus selecciones a jugar de una manera determinada.

Lamine escora al equipo desde el inicio a la banda derecha. Messi, en uno de sus últimos capítulos, decide de forma imprevisible por donde actúa. Uno todavía parece estar descubriendo hasta dónde llega su talento para ser determinante; el otro lleva veinte años explicándonos que el talento también puede ser una forma de tiranía futbolística.

Ambos comparten algo muy difícil de medir: su presencia ordena emocionalmente a su equipo y desordena tácticamente al rival. Lamine juega pegado a la derecha, pero su influencia no vive sólo por su banda, desequilibra todo el campo. Cada vez que recibe, España gana una pregunta nueva. ¿Va por fuera? ¿Va por dentro? ¿Acelera? ¿Pausa? ¿Centra? ¿Busca el disparo? Esa incertidumbre es oro competitivo. En una selección que a veces corre el riesgo de sentirse demasiado correcta, demasiado asociativa, demasiado escolar, Lamine introduce calle y desobediencia. No rompe el plan: le da filo.

Messi, en cambio, ya no necesita vivir en una zona concreta. Su omnipresencia no es física, es gravitatoria. Puede caminar y seguir mandando. Puede alejarse del área y acercar a Argentina al gol. Puede no intervenir durante minutos y, de repente, convertir una jugada normal en una decisión propia. Argentina juega con una estructura única, sí, pero también con una certeza: en algún lugar entre líneas, Messi encontrará una ventaja que los demás no habían visto.

La diferencia es preciosa. Lamine acelera el partido. Messi lo interpreta. Lamine es ruptura. Messi es sentido. Lamine propone duelos. Uno desequilibra desde el vértigo; el otro, desde la lectura. Uno agranda el presente, el otro lo estira. Pero la similitud entre ellos es más poderosa que la diferencia. España necesita que Lamine toque la pelota porque, cuando lo hace, el equipo deja de ser sólo posesión y se convierte en amenaza. Argentina necesita que Messi aparezca porque, cuando aparece, el equipo deja de ser campeón defensor y vuelve a ser candidato aspiracional.

Los dos cambian el ánimo de sus compañeros. Los dos modifican el comportamiento del rival. Los dos convierten la expectativa en miedo. Consiste en ser inevitable. Por eso la palabra no es protagonismo. Es fundamentalidad. Lamine y Messi son fundamentales porque explican lo que sus selecciones quieren ser. España quiere dominar sin perder colmillo. Argentina quiere competir sin perder magia. En uno aparece el futuro del fútbol. En el otro, su memoria más brillante. Y ambos dibujan una verdad sencilla: hay jugadores que hacen que un equipo tenga sentido con su sola presencia.