¿Se olvidará el Barça de fichar a un pivote?

Deco, en Oporto / MAIS FUTEBOL

El plan del Barça está claro y ahora habrá que ver si lo puede llevar a cabo. Joan Laporta y Deco, con el OK de Hansi Flick, parece que lo van a fiar todo a los fichajes de Nico Williams y Dani Olmo para intentar levantar los ánimos de la afición y formar un ataque temible que haga que el equipo pueda competir en Europa con total garantía. No hay duda que se trata de dos incorporaciones estratégicas, que llegarían para ser titulares y, seguramente, que harán variar el estilo de juego del Barça este curso. La duda es si habrá suficiente margen de maniobra económico para acometer fichajes de tal calibre y si los dos futbolistas están plenamente convencidos de esperar al Barça. Con Dani Olmo parece que no hay dudas, pero la presión que está recibiendo Nico Williams es brutal y aquí puede pasar de todo aunque en el club sigue el optimismo.

Las dos inversiones, impensables hace unos meses con la situación económica de la entidad, podrían acabar con todo el presupuesto dejando en el aire la gran asignatura pendiente del Barça tras la marcha de Sergio Busquets: el fichaje de un pivote físico por delante de la defensa que de seguridad y equlibrio al equipo en los partidos de máxima exigencia. El fútbol cada vez es más físico y al Barça le puede sobrar talento y faltar piernas para certificar el éxito. Hoy por hoy, el club está centrado en traer a los dos atacantes y en formalizar alguna salida y, mientras tanto, se les van a escapar las opciones que tenían encaminadas para el mediocentro. Es cierto que habrá overbooking de medios si Flick solo piensa jugar con dos pivotes, pero no vendría mal un perfil específico que el equipo ahora no tiene.

Se viene un agosto movido en el que Deco deberá tomar decisiones drásticas y habrá salidas, deseadas o no. Y por ahí, tal vez, pueda llegar el ansiado pivote a pesar de que Flick ya ha detectado alguna sorpresa muy agradable con un canterano concreto al que dará muchos minutos en la gira por Estados Unidos para probarlo. Quien sabe si, finalmente, la solución está en casa como en tantas otras ocasiones.