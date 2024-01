Cierto olor a podrido

Herández Hernández, tras el polémico Madrid-Almería / EFE

Cuarenta y ocho horas después del escándalo, lejos estoy de sentirme más tranquila. Normalmente, tras semejante atropello arbitral como el sufrido por el Almería, acabo aparcando los hechos (que no olvidadando) empujada por la realidad del día a día y del calendario. No es el caso. Lo sucedido el domingo en el Bernabéu ha provocado un tsunami que va a acabar afectando a todos menos al Real Madrid. Paradojas de la vida.

De entrada, las primeras reacciones de Xavi y de Joan Laporta ya han provocado que en la capital hayan desviado rápidamente el foco hacia el ‘affaire Negreira’. Ya saben que cuando en la casa blanca pintan bastos, sea en lo deportivo o en lo institucional, tienen la habilidad de ‘matar’ al actor principal y darle ese rol al secundario. O al ‘extra’ que pasaba por allí. Recuerden que no están distraídos con la Copa del Rey porque han sido apeados de ella. Tema aparcado con rapidez y con la misma te escriben un relato que repiten hasta la saciedad. Esa es la gasolina que les dio el entrenador del Barça en la sala de prensa el domingo. A partir de aquí, todo vale.

Los ideólogos de Real Madrid TV, los mismos que con sus contenidos presionan a los árbitros hasta la extenuación, cogieron al vuelo las declaraciones de Xavi y fueron a por él. Cuando le estaba escuchando en directo, ya pensé que su opinión sobre lo sucedido y las consecuencias que podía tener para el Barça en un futuro, era lo que necesitaban a seiscientos kilómetros. En mi opinión, el técnico blaugrana no estuvo acertado. Mostrándose solidario con Garitano y diciendo aquello de “todo el mundo ya ha visto lo que ha pasado, no hace falta añadir nada más” hubiera sido mucho mejor y se hubiera ahorrado unas cuantas ‘hostias como panes’. En el canal merengue ya han cuestionado sus 20 años de carrera como futbolista. Una auténtica barbaridad cuando no hay sentencia judicial pero, sobre todo, cuando es un profesional que ha ganado títulos internacionales con la camiseta de la selección, además de la del Barça. Muy largos serían los tentáculos de Negreira. Tanto como el hombro de Vinicius.

En la comparecencia de ayer, Xavi se mostró más comedido. Sabía de la existencia de nuevos audios, revelados por ‘Jijantes’, que desvelaban una realidad por todos conocida: cómo Hernández Hernández influyó en el árbitro de campo. Y lo hizo hasta tres veces, hablándole como a un crío (“mi niño”, le llama en uno de ellos) y mostrando el poder que un veterano puede tener sobre un colegiado recién ascendido. Ese tono paternal del que se sabe dueño y señor de la situación, que modifica según su criterio. Un criterio que, si lo denuncias públicamente, vas a galeras. Porque la bula arbitral es tal que no hay organismo que cuestione su trabajo y, por contra, considera un delito la discrepancia. Un mundo, el suyo, en el que libertad de expresión va muy cara. Ni se te ocurra levantar la voz. O discrepar. O rascarte la nariz. La misma a la que muchos nos llega cierto olor a podrido.