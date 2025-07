La otra ola de calor

La primera jornada de LaLiga EA Sports / RFEF

La localidad de San Juan de la Nava fue homenajeada al ser elegida como sede del sorteo del calendario de LaLiga, la Liga Hypermotion y Liga F 2025/26. Una elección cuyo objetivo fue visibilizar y dar protagonismo a la España rural, vaciada y, por muchos, olvidada. Y aquí me tienen, siguiendo en directo el asunto, para confirmar en qué momento Nico Williams se verá las caras con la que fue su afición.

¿Estoy tan segura de ello como parece? Si me lo preguntan hace tres días, les hubiera dicho que respiraba el mismo aire que el chaval, allá por las islas Mauricio. Hoy albergo algunas dudas por obra y gracia del representante del jugador que se ha sumado a la mala praxis del Athletic de Bilbao en las últimas semanas. O meses, para ser más exactos. Porque la turra que le están dando al respetable con su animadversión manifiesta hacia el FC Barcelona es insoportable. Mejor haría preocupándose por la razón que ha empujado a Nico a irse de la que ha sido su casa. Les ha regalado un año de trabajo, los ha llevado a la Champions League y les ha obsequiado con una bonita cláusula por valor de más de sesenta millones de euros. Pues no es suficiente. Hay quien habla de determinados intereses que unen ahora a Tebas y a Jon Uriarte y que van más allá del Barça y más acá del organismo que preside el primero. Volvió a hablar Don Javier ayer sobre el caso y echándole agua al vino. Lo que está muy claro es que el mandatario bilbaíno ha decidido abanderar y liderar un movimiento populista y fuera de lugar (del suyo, sobre todo). Aunque a él le pueda regalar una visibilidad a un año de las próximas elecciones de su club, no va a beneficiarle a nivel deportivo. Nico Williams quiere ser jugador azulgrana desde hace más de un año. Acéptelo, presidente.

Con esta crispación, nacida y crecida en Bilbao, va a empezar una nueva Liga en agosto. Si ya es irrespirable el ambiente hoy, imagínense el 8 de marzo, fecha en la que los de Flick disputarán su encuentro en San Mamés. Las altas temperaturas de estos días serán gélidas en el estadio. No habrá ola, ni de calor ni de la que mueve las tribunas. Por no hablar del palco, lugar al que algunas personas cercanas a Laporta le han recomendado no volver.

Mientras esto sucedía, Lamine Yamal compartía la fotografía de Joan Montfort para un calendario de SPORT en la que se le veía en brazos de Messi. Día 1 de julio, confirmación de la marcha de Ansu al Mónaco (también publicó en su cuenta de Instagram la foto de su íntimo amigo con la camiseta de su nuevo equipo) y ese ‘10’ que quedaba oficialmente libre y que iba a ser para él. Siguió un orden cronológico que empezó con Maradona y siguió con Ronaldinho. Todas le ponen al aún menor de edad, que sigue disfrutando de sus vacaciones en contacto permanente con su ‘bro’ Nico Williams. Ambos no esconden ni su amistad ni sus ganas de bailar al ritmo de este Barça ganador aunque les pongan cien mil piedras en el camino. Bienvenido será en el recién estrenado Camp Nou donde, seguro, será recibido con una intensa ola de calor culé.