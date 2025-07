El ojo clínico y la independencia de Hansi Flick

La cantera azulgrana sigue alimentando el talento del conjunto de Flick / FC BARCELONA / SPO

El entrenador del Barça hizo debutar a tres jóvenes en el primer encuentro de la pretemporada. Un chaval de diecisiete, otro de dieciocho y el mayor de diecinueve. Los dos primeros provienen de la cantera del Barça y el tercero es en joven sueco recién fichado. Acertó con los tres. No es casualidad. El ojo clínico de Flick funciona porque hay un trabajo previo. Me cuenta Jaume Marcet, el periodista de SPORT que mejor conoce la cantera del Barça, que el técnico alemán no toma ninguna decisión al azar. Los observa y analiza en los entrenamientos y si cree que están preparados les da la oportunidad. Por el contrario, si considera que les falta los devuelve a La Masía antes de debutar.

A Jofre Torrents lo tiene controlado desde hace tiempo. Confía plenamente en él por su técnica, su capacidad física y por ser un chaval con la cabeza muy bien amueblada. Torrents está en el club desde benjamín, compartía equipo con Lamine y es un lateral izquierdo con mucho futuro. O sea, que lo tiene todo para triunfar. Por su parte, Dro, es el primer futbolista de la cantera formado cien por cien en la etapa Alexanco y Laporta. Lo captaron hace tres años en la Escuela Deportiva Val Miñor Nigrán de Galicia y es un talento puro. Debutó, con gol incluido, y no defraudó.

Finalmente está el sueco Roony Bardghji que llega esta temporada procedente del Copenhague. Es una apuesta de Deco que cuenta con el visto bueno de Flick. Una oportunidad que puede resultar una grata sorpresa. A ellos hay que sumar los primos Fernández que ya han debutado con el primer equipo y que se quedaron en el banquillo, pero que también apuntan maneras.

Pues sí, hay futuro, pero sobre todo hay un entrenador que no improvisa, que sus decisiones están muy meditadas y que no acepta imposiciones. Una de las claves del éxito de los buenos entrenadores del Barça es no aceptar imposiciones y mantenerse independientes. Guardiola y Luis Enrique pueden dar fe de ello.