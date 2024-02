Ojalá no sea demasiado tarde

Rueda de prensa de Xavi Hernández / Javi Ferrándiz

El 27 de enero, tras el batacazo en casa ante el Villarreal perdiendo 3-5, por sorpresa, Xavi anunciaba que dejaba la dirección del equipo al finalizar la temporada. Trataba de quitarle tensión al ambiente, presión a los jugadores y buscar una reacción. El técnico insiste y justifica su sorprendente anuncio destacando la reacción que se ha producido desde entonces en la plantilla, algo que deja en mal lugar a los jugadores. Pues, si busca una reacción es porque estos no han estado a la altura de las circunstancias hasta entonces. Su rendimiento no debería cambiar por ese anuncio. Estás o no estás. Puedes o no puedes. No me creo que destensas el ambiente. Una plantilla con Ter Stegen, Gündogan, Roberto, Cancelo, Joao Félix, Lewandowski y compañía no se ve desbordada o presionada a mitad de la temporada por dos o tres contratiempos. No debe ser así.

Desde entonces, el Barcelona ha ganado en casa a Osasuna por la mínima, tras quedarse con diez los navarros. Ganó en Vitoria 1-3 al Alavés tras quedarse con diez. Mereció ganar, pero su primera parte fue discreta y a merced de los vitorianos. Mejoría relativa y ante rivales no muy complicados. Y llegamos al duelo ante el Granada, en casa, ante un casi descendido: empate a tres y enormes problemas. Menos mejoría. En Vigo, ante el Celta, fue más de lo mismo. Primera parte buena, controlando, y segunda, loca y desordenada. Victoria final por el arreón del equipo ante un Celta que pierde casi todos sus partidos en la recta final. El propio Xavi reconoció que no merecieron perder los celestes. Digamos que en la línea.

El paso al frente ha sido a partir de Nápoles. En los primeros 30 minutos mostraron, de verdad, un Barcelona motivado, mejorado e intenso. Influyó el efecto Champions, pero sí vimos una versión de los azulgranas a la altura de lo que se espera. Un error defensivo volvió a mostrar los problemas del equipo en las áreas. Y puestos a valorar, fue ante un Nápoles en crisis en una temporada nefasta en la que ya lleva tres entrenadores.

Todo ello nos llevó al contundente triunfo ante el Getafe. Una victoria sin paliativos, y al fin una alegría para los barcelonistas, que vivieron un partido plácido como no recordábamos en mucho tiempo. Ayer sí notamos de verdad un equipo con confianza, con alegría en su fútbol. Pero también pongámoslo en contexto. Sin echar agua al vino, porque soy de los primeros que me quiero ilusionar con lo que queda de aquí a final de temporada, pero en estas cuatro largas semanas aún no se ha enfrentado el Barcelona a ninguno de los equipos complicados.

Será a partir de ahora cuando podremos valorar de verdad si ha habido causa-efecto entre el anuncio y el rendimiento del equipo. El calendario fue benigno estas semanas. Ahora llegan Athletic, Nápoles, Atlético y ojalá los cuartos de final de la Champions. Entonces, de verdad, podremos ver si el equipo ha reaccionado como buscaba su entrenador. Y ojalá no sea demasiado tarde.