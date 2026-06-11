Una oferta fantasma

Estoy empezando a pensar que entiendo cada vez menos de fútbol, que también, o nos hemos vuelto todos locos por Julián Álvarez. Es un grande, no; grandísimo jugador, pero perder el sentido por un jugador que era suplente en el City hace algunas temporadas y que ha marcado 20 goles este año en un equipo grande, incluidos los penaltis, me parece una auténtica locura.

Aunque la verdad es que lo que ha hecho es aflorar el rencor y las rencillas del Atlético con el Barcelona, del Madrid con el Barça y del Atleti con el Madrid. Vamos, ir pasándose facturas.

El movimiento de Florentino Pérez de ofrecer 150 millones de euros a su rival vecinal por Julián demuestra la enorme barcelonitis que existe ahora mismo en la Casa Blanca, más pendiente de los movimientos de los culés que de su propia línea a seguir. Más preocupado de torpedear las gestiones de construcción de un gran Barça que de armar su propio proyecto.

No olvidemos que Julián Álvarez ha confesado que su gran deseo es jugar en el Barcelona y que en caso de abandonar el Atlético, su destino solo le gustaría que fuera el conjunto catalán. Se puede pensar que es una jugada maestra de Florentino y un golpe de efecto, encareciéndole el producto al Barcelona obligándole a pagar cuando menos esos 150 millones y cumpliendo su promesa electoral de hacer la mayor oferta económica de la historia del conjunto blanco.

Desde luego, imagino la cara de decepción de los seguidores madridistas, cuando comprueban que aquello no fue más que un brindis al sol, y que lo que pretendía Florentino Pérez era levantar a los suyos e ilusionarlos con un posible fichaje galáctico, sabiendo que no iba a hacer tal inversión y de golpe encarecerle a su eterno rival su operación de mercado. Creo que es la primera oferta fantasma de la historia del fútbol.

Florentino queda obligado a fichar a otro jugador por una cantidad similar, pues lo contrario, significaría prácticamente un engaño, sentirían que esa oferta fue más ficticia que real. Alguno acertadamente decía que habiéndolo anunciado en el programa de Iker Jiménez no podía ser más que un fichaje “fantasma”. Imagino la decepción si finalmente, el reelegido presidente no ficha ningún jugador de renombre o realiza una inversión económica tan fuerte como había prometido.

Luego está el papel a desempeñar por el Atlético, con comunicados algo ridículos en la broma que le pueden acabar saliendo mal. Parece que tiene todas las cartas ganadoras en la mano, pero siempre existe un riesgo en toda apuesta. Uno, es la presión del futbolista que, incómodo, no desea quedarse en el equipo colchonero bajo ningún concepto. Como realice un discreto Mundial y se devalúe su precio, incluso el peor y menos deseado, una inoportuna lesión que rompiera el mercado del jugador argentino. No es tan fácil la jugada del Atlético, que ha rechazado la oferta más importante que ha recibido económicamente en toda su historia y que de momento se ha reído mucho con esto.

Y luego está el Barça que en esta situación debería mantener la cabeza fría más que nunca y saber mover sus piezas para ser el último en reírse en esta loca historia. Si hay que retirarse ahora, bien; más vale una retirada a tiempo, aunque diga que el jugador quiere jugar en el Barcelona. No debe cometer una locura de la que luego se arrepienta. El tema se ha calentado mucho y alguno saldrá quemado.