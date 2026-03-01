Oda a Lamine Yamal

Agárrense que vienen curvas. Lamine Yamal invita a fuertes emociones. Con Lamine Yamal todo, todo es posible. Su demostración portentosa de talento ante el Villarreal en el momento clave de la temporada logrando su primer hat-trick como jugador profesional del Barcelona anuncia un final de temporada apasionante.

El partido ante el Villarreal, tercero en la clasificación y bestia negra del Barcelona en su estadio en los últimos tiempos, sin De Jong ni tampoco Pedri de inicio era una prueba de máxima exigencia, una prueba de nivel máximo.

Y el Barcelona del centenario Hansi Flick respondió magnificamente y estuvo a la altura de lo que exigía el desafío. Esa es la actitud con la que tiene que jugar el equipo desde los primeros minutos y concentrado hasta el final, como lo hizo ayer ante el ‘submarino amarillo’. Con esta goleada no solo mete presión a su único perseguidor ya, sino que da un golpe sobre la mesa contundente diciendo alto y claro que va muy, pero que muy en serio a por la Liga.

Y luego queda para los anales de la historia de la Liga la enorme exhibición del joven genio de Rocafonda. Este Lamine Yamal nos recordó su mejor versión profesional, que fue la que realizó en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán de la temporada pasada.

En pleno Ramadán, desafió la lógica y logró goles inverosímiles, solo aptos para genios

En pleno Ramadán, desafió la lógica y logró goles inverosímiles, solo aptos para genios irrepetibles del fútbol mundial. Su segundo gol fue antológico, una obra de arte inmejorable desde que domó la pelota y desafió a su par. Hasta que clavó la pelota en el fondo de la portería marcando posiblemente uno de los mejores goles de la Liga, si no es el mejor.

Es una bendición que sea futbolista y es una bendición que vista la sagrada túnica azulgrana con un número 10 a la espalda que empieza a honrar cada día más. Lamine Yamal es único, es especial. Es genuino, es una maravilla. Como me gusta llamarle es “ Maraviyamal”

No hace falta que le comparen con nadie. Ni con Messi ni con Neymar. Lamine Yamal tiene que hacer su camino, seguir siendo el mismo, no cambiar y seguir su talento y su destino y su enorme inspiración sobre el césped. Imagina cosas que solo se le pueden ocurrir a genios del baloncesto elegidos para llegar al Olimpo.

Lamine Yamal es el jugador más joven en marcar 25 goles en las cinco grandes Ligas, sin llegar aún a los 19 años, y sigue rompiendo registros día a día. Ruboriza imaginar hasta dónde puede llegar porque parece que el límite está en el infinito. Simplemente es él.

Lo de ayer fue un perfecto ensayo del intento de remontada que viviremos el martes. La eliminatoria está casi imposible. El casi lo ponen Lamine Yamal y Pedri, que en apenas veinte minutos se sacó de la chistera dos asistencias de ensueño. Lamine Yamal invita a una ronda de Copas. Es el martes. Estamos avisados.