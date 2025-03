Lo que ocupa y preocupa en Madrid

Lamine sigue creciendo y alimentando el juego de un Barça demoledor / Valentí Enrich / SPO

“Señora, qué bonito juega el Barça”. Me interpela un joven padre -niño en brazos, esposa a su lado- en la estación de Atocha a la par que me muestra la carcasa de su teléfono móvil, con un escudo del Barça. Digiero lo de ‘señora’ -una ya tiene una edad pero espíritu ‘cuarentón’- y le pregunto qué es lo que más le gusta de este equipo. “Que los niños no ven a los mayores como padres sino como compañeros”. Quizá sea ésta la clave del éxito de este FC Barcelona, una convivencia a priori compleja que se ha vuelto natural. Y que funciona. Así parece percibirlo una parte del público que, a la par ya no ve al Real Madrid como un imposible, como ese equipo épico que parece ya va dando los últimos coletazos con ese guión. Eso sí, la veteranía y la prudencia me pide y me exige que jamás lo dé por muerto.

Pero en la capital, aunque jamás lo expresarán verbalmente, les preocupa y les ocupa este Barça alegre, desacomplejado, insolente y que planta cara a todo y a todos sin basarse en la perfección, aunque fieles a un estilo. Y hago extensible esta inquietud al Realísimo y a un Atleti que aún se lame las heridas tras el último envite ante los azulgrana y piensa que aún le queda otro en versión copera.

Vivir a caballo entre Barcelona y Madrid desde hace diecisiete años creo que me da argumentos para el análisis. Cuando se ‘matan’ entre ellos, blancos y rojiblancos, hay mucho más desgaste emocional para los de Simeone. Explicó el periodista Alex Silvestre en El Chiringuito de Jugones que los ‘colchoneros’ han quedado mucho más tocados de la derrota ante los de Ancelotti que ante los de Flick. Tatuado llevan ‘el pupas’ en la piel y aún cuando tienen una de las mejores plantillas de Europa y al entrenador con nómina más elevada, siguen siendo incapaces de sobreponerse a la adversidad. O a la realidad.

En cambio, el Real Madrid es capaz de reescribir siempre la historia. Ya sea vía comunicado, en su televisión y/o en guerra abierta con los organismos nacionales o europeos. Por supuesto, en lo que afecta a su eterno rival siempre opacan una parte de la realidad y enfocan la que les favorece. Pero esta temporada han dado en callo y eso, a Florentino Pérez, le ocupa y le preocupa. El FC Barcelona, a día de hoy, le supera en todo. Quince triunfos y tres empates logrados por los blaugrana les sitúa en el podio local y europeo este 2025. No hay hambre que más enganche al aficionado que la de este equipo, aunque algunos intenten desestabilizar a un chaval de dieciesiete años como Lamine Yamal. Ya sea por lo vivido en su infancia y adolescencia, ya sea por los valores inculcados en su familia y en La Masia, tiene el pellejo duro. Bienvenida sea su rebelión. La verbal y la física. Lo que provoca este futbolista en el césped es tan bestial como lo que desencadena en los despachos y en los vestuarios rivales. Bienvenidos sean su talento y todos los que le ayudan a multiplicarlo. Y si alguien lo tiene claro es él.

Que la épica cambie de bando cuando pinten bastos. Y si ello se traduce en jugar el jueves 27 ante Osasuna con todos los inconvenientes del mundo, que todos piensen y se motiven pensando en el porqué. Que estos jugadores aún rotos por la ausencia súbita de su ‘Doqui’, le dediquen un nuevo triundo en las peores condiciones. Que se crezcan y que el orgullo culer, una vez más, marque la diferencia.