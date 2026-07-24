¿Qué oculta Hansi Flick?

El Barça está realizando un mercado de fichajes de verano que puede parecer extraño desde la óptica de un observador externo. El objetivo número uno antes de arrancar el circo veraniego era un ‘9’ porque Lewandowski se fue y con él se fueron 120 goles, los marcados en sus cuatro temporadas como blaugrana. Pero fichar gol es carísimo y, si tu objetivo es un primera espada como Julián Álvarez, no solo supone una enorme inversión, sino grandes dosis de paciencia y diplomacia. El desgaste en esta operación es agotador y los éxitos del Barça provocan tanta urticaria en el Atlético que todo cuesta el doble. El argentino, con el tiempo, ha pasado de ser el objetivo número uno del mercado a convertirse en la guinda, según se desprende del desarrollo de los acontecimientos.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026. / EFE

El Barça ha cerrado, más allá de movimientos más relacionados con el filial o, siendo generosos, con la dinámica entre Barça B y primer equipo, dos operaciones de las gordas: Gordon y Adeyemi. Y ambos llevan el sello de Flick, que está encantadísimo con Deco, que lo ha llevado todo con diligencia y discreción. El alemán, que desde su llegada ha tenido que construir un proyecto con lo puesto y muy pocas concesiones, merecía que el club hiciera el esfuerzo que está realizando. Se lo ha ganado.

Karim Adeyemi, nuevo fichaje del FC Barcelona / Gorka / SPORT

Parece evidente que Hansi tiene un plan y que ese plan, consensuado con la dirección deportiva, no lo conoce nadie más que quienes lo han ideado. Y es que, desde una visión ‘outsider’, es difícil entender que el Barça haya firmado a dos extremos cuando la prioridad era el ‘9’. Y lo es mucho más sabiendo que la continuidad de Ferran Torres en el Camp Nou no está asegurada.

Flick, en primer plano, junto a Deco y Bojan / Alejandro Garcia / EFE

(Y aún se hace más extraño cuando la inversión realizada supera los cien millones de euros. Tan cierto es que el club debe aprovechar su provisionalidad en el 1:1 como que sigue endeudándose para asumir su día a día. Así que el dinero no sobra. Es obvio, pues, que se ha pasado del “antes de entrar, dejen salir” para pasar al “antes de salir, dejen entrar” y que el plan veraniego de Deco pasa por lograr ventas importantes —algunas ya se han hecho— sin las que será complicado sostener el resto).

Gordon celebrando su gol contra Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

También en lo deportivo. Flick cuenta, de momento, con una plantilla corta y desequilibrada que presenta muchos interrogantes sobre los cambios futbolísticos que el técnico quiere imponer en su tercera temporada, esa en la que la Champions está marcada en un rojo fluorescente. Presumiblemente, todo lo que se está haciendo y se hará va dirigido a reinar en Europa. Sabemos, pues, el objetivo; falta conocer cómo se quiere llegar a él. Hansi oculta algo.