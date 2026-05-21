La empresaria Michele Kang asume la presidencia de uno de los mejores de Europa en fútbol Femenino, el Olympique Lyonnais / OL

La final de Oslo enfrenta mucho más que a los dos grandes dominadores del fútbol femenino europeo. Porque detrás del Barça y del Lyon también chocan dos modelos. Y, de alguna manera, una obsesión. La obsesión de Michele Kang con el Barça.

Desde que decidió entrar en el fútbol femenino, la magnate ha mirado constantemente hacia Barcelona. Hacia el modelo. Hacia la estructura. Hacia esa mezcla casi imposible entre identidad, cantera y excelencia competitiva que ha convertido al Barça en el gran referente del fútbol femenino moderno. Y, paso a paso, ha intentado replicarlo.

Primero fue Jonatan Giráldez. El técnico gallego dejó el Barça rumbo al Washington Spirit, otro de los clubes de la red de Kang, con la sensación de que aquello era para la empresaria solo una escala intermedia antes de llevárselo a Europa. Todo se aceleró antes de lo previsto y acabó llegando al Lyon apenas un año después de salir de Barcelona. Con él también viajaron varias piezas importantes de su staff.

Después llegó Markel Zubizarreta, una de las figuras más decisivas en la construcción del Barça campeón de Europa. El “gran arquitecto”. El hombre que ayudó a convertir una sección amateur en un equipo profesional y el más dominante del mundo. Kang lo convirtió en director global de fútbol de Kynisca, el conglomerado desde el que controla sus clubes. Más tarde apareció Gonzalo Rodríguez, mano derecha de Zubizarreta en el Barça, incorporado como sporting manager del London City Lionesses.

Y luego llegaron las futbolistas. Engen aterrizó en Lyon mientras Kang y Markel soñaban con otro gran golpe para su imperio: Mapi León. Porque en el entorno azulgrana existe desde hace tiempo la sensación de que Kang no solo quiere ganar al Barça. Quiere apropiarse de parte de su esencia. De su talento. De sus nombres más simbólicos.

El London City también pescó el pasado verano a Jana Fernàndez y Lucía Corrales, cuya cláusula fue abonada en los últimos días de mercado cuando el Barça contaba con ella. Y ahora tienen entre ceja y ceja a Alexia Putellas.

En Barcelona hace tiempo que observan todo esto con cierto recelo. Porque mientras el Barça sigue sobreviviendo entre límites salariales, normativas de fair play y una estructura económica infinitamente más condicionada, el proyecto de Kang parece crecer sin techo. Sin demasiadas restricciones. Construyendo un ecosistema global capaz de atraer talento, entrenadores, ejecutivos y estrellas a golpe de inversión.

Por eso esta final tiene algo más profundo que un simple partido. Es un “contra todo”. El Barça vuelve a plantarse en una Champions —la séptima de su historia, la sexta consecutiva— tirando de identidad, cantera y resiliencia. Sobreviviendo a lesiones, a una plantilla corta y a un contexto económico infinitamente más limitado que el de sus grandes rivales.

Enfrente estará un proyecto construido a golpe de inversión, capaz de reunir talento, ejecutivos y estrellas de todo el mundo en tiempo récord. Y quizá por eso, pase lo que pase este sábado en Oslo, lo del Barça vuelve a tener un mérito enorme. Porque mientras otros intentan construir el futuro del fútbol femenino comprando piezas del modelo azulgrana, el Barça sigue demostrando que el original sigue en lo más alto