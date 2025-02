Objetivo Flick: alineaciones y rendimientos

Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Valencia-Barça de la Copa del Rey 2024/25 / Valentí Enrich

El Barça de Hansi Flick sigue ilusionando. El tropiezo del Real Madrid ante el Espanyol deja a los azulgranas a cuatro puntos de los blancos que, a pesar de la derrota, siguen siendo líderes. La jornada del fin de semana, con derbi madrileño incluido, todavía puede comprimir más la clasificación. Sin embargo, más allá de los números, hay un elemento nuevo que ayuda al aficionado a creer todavía más en el equipo.

El Barcelona de Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo, Balde; Casadó, Gavi, Pedri; Lamine, Lewandowski y Raphinha asusta. Este once ya ha demostrado que es capaz de competir contra cualquier equipo supertop. Madrid y Bayern lo saben bien. De manera sorprendentemente rápida estos jugadores coincidieron con la idea de su entrenador incluso en aquellos conceptos nuevos como, por ejemplo, la defensa avanzada.

En este sentido, Mbappé tardará en olvidar la espectacular actuación del Barça en el partido de Liga en el Bernabéu. Sin embargo, al equipo de Flick le ha faltado regularidad en su rendimiento. ¿Por qué? Esencialmente por dos motivos: por la juventud de los futbolistas -la poca experiencia en la alta competición comporta errores- y porque la plantilla, por circunstancias, no ha sido capaz de soportar las rotaciones. Así, es posible rendir en competiciones cortas pero es imposible ganar la Liga.

El objetivo de Flick es conseguir que la alineación no condicione el rendimiento del equipo

Tec, Eric, Araujo... buenas noticias

Por eso es una gran noticia para el Barcelona la incorporación a la causa de algunos futbolistas. En la portería, Szczesny ahora es el titular; en la defensa, Araujo ha vuelto de su lesión y ha renovado su contrato y Eric, que quería salir del Barcelona, está demostrando su personalidad; en el centro del campo, De Jong parece decidido a espabilar, Olmo va a regresar ya mismo de su lesión y Fermín, poco a poco, se acerca al de la temporada pasada; y en la delantera, Ferran rinde cuando aparece. Los 11 magníficos, ahora sí, tienen una gran competitividad en el día a día y, por tanto, hay demarcaciones que empiezan a generar debate. Así se hacen los grandes equipos.

El siguiente paso para Mr. Flick es conseguir que la alineación no condicione el rendimiento del equipo. O sea, que Szczesny no tiemble cuando juega fuera del área porque el equipo, para funcionar, debe jugar muy junto y en campo contrario; que Araujo mantenga su habilidad correctora pero mejore la salida de balón y el control de la línea del fuera de juego; que Eric se crea que puede competir con Cubarsí; que Frenkie se centre en las necesidades del equipo más que en las suyas; que Olmo vuelva para siempre y que Fermín, no tenga tanta prisa; y, por supuesto, que Ferran se olvide de lo que costó.

La obsesión de todos estos futbolistas -más los jóvenes del filial- debe ser poner en apuros a los titulares y a Flick. Cuando hagan clic, cuando encajen como sus compañeros y nadie eche a faltar a nadie, el Barça estará capacitado para aspirar a todo. Mientras tanto, pasito a pasito. Este jueves, el Valencia. La Copa sí puede ser un objetivo.