¿Verdad o manipulación?

Carme Chaparro, la conocida periodista y presentadora de televisión, lanzó al mercado hace unos meses su último libro: ‘Venganza’. Su obra habla de los abusos del poder, el chantaje y los secretos. En su gira promocional nos dejó una frase lapidaria: “El poder manipula la realidad constantemente”.

Dios me libre de acusar a los actuales responsables del FC Barcelona de manipular la realidad, pero sí de imponer un relato acomodado a sus intereses. Todo lo hacen extraordinariamente bien, jamás se equivocan y quienes digan lo contrario son, así, de entrada, antibarcelonistas. Y si alguien tiene la culpa, es solo de quienes había antes. Ese viene siendo su guion desde hace cinco años. Están en su derecho, como nosotros de rebatirlo.

Es un pulso que venimos manteniendo desde junio de 2021, cuando se les ocurrió cerrar el ejercicio económico con 485 millones de pérdidas, la mitad infladas de forma innecesaria y que han provocado un agujero y un daño patrimonial irreparable al FCB. Una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más grande. De aquellos barros, parte de estos lodos.

Los balances, informes de auditoría y cierres económicos se pueden interpretar o leer de muchas maneras, pero la verdad solo es una: el FCB ha perdido en los últimos dos años más de 200 millones de euros. Y si no se hubiera tirado de palancas (ingresos de futuro adelantados en el tiempo) las pérdidas superarían los 1.000 millones desde que Laporta está en la presidencia. Una barbaridad. Que nadie olvide que esta junta se ‘ha fumado’ ya el 25% de los derechos de TV de 25 años. Eso va a misa, es irrefutable. Por lo tanto, ¿cómo se puede decir que el FCB se está recuperando económicamente si nunca ha podido cumplir con el Fair Play financiero? ¿O sí ha podido? ¿Lo dicen porque crecen los ingresos? ¡Hombre, solo faltaría! El FCB, por sí solo, es una gigantesca marca de facturación. Lo era antes de la pandemia, lo es ahora y lo será siempre. ¿O acaso los que hay ahora han inventado la rueda? No, hacen lo que se ha hecho siempre, ir con la tarjeta del FCB a vender.

Si el directivo que diseñó e ideó la venta de Barça Studios (que todos sabemos quién fue) hubiera sido un ejecutivo, este debería haber sido despedido de forma fulminante, porque es imposible hacerlo peor. Sí, es verdad que un accionista dejó de pagar, mala suerte, pero darle a Barça Studios un valor contable inexistente, muy lejos de la realidad, es de una torpeza intolerable que ha provocado millones de pérdidas, como tres empresas auditoras han certificado. Y nadie asume esa responsabilidad porque es muy fácil disparar con pólvora ajena. Hoy, el FCB, en vez de potenciar esa ‘pata’ audiovisual y hacerla crecer, la está debilitando. Barça One está bajo mínimos, no se crean contenidos, no se gana dinero. ¿Cuánto vale hoy Barça Studios?

En mi modesta opinión, después de consultar con expertos e imparciales auditores, es un insulto a la inteligencia presumir de haber tenido beneficios ordinarios después de meter en esa partida un montón de ingresos que de ordinarios no tienen absolutamente nada. Por ejemplo, la venta del derecho de uso de los 475 asientos VIP. ¿Qué criterio contable ha utilizado la empresa auditora Crowe para imputar este año como beneficios/ingresos esos 75 millones? Hay una cosa que se llama ‘Plan Contable de Concesiones’. Lo suyo, por coherencia, sería periodificar esos 100 millones de los asientos VIP en los 30 años de la concesión (criterio que apoya LaLiga). Si yo tengo un club náutico y vendo la concesión de uso de 100 amarres a 10 años, no puedo imputarme todo el beneficio de golpe porque, ¿qué pasa con los gastos de mantenimiento, personal, impuestos, etc, de los nueve años restantes? ¿con qué dinero se cubren?

Por cierto, en las últimas semanas se está hablando mucho de BLM, la joya de la corona del club y empresa que hoy factura el 20% de los ingresos comerciales del FCB. ¿Saben quién creó BLM? Sí, el vilipendiado y ahora investigado Josep María Bartomeu (dejemos que la justicia haga su trabajo y luego opinamos, ¿verdad?). La fundó desde cero en 2017. Por cierto, en el programa electoral de Laporta del 2021 estaba previsto externalizar BLM, pero aplaudo la sabia decisión de quedársela y hacerla crecer. A veces, saber rectificar es de sabios.

Por eso, cuando hablemos de “herencias”, hablemos de las herencias malas y de las herencias buenas, porque... ¿quién se va a tragar ahora el sapo de cerrar dos años seguidos con pérdidas millonarias? ¿cómo se recuperan los millones dilapidados por las famosas palancas?

No le tengan miedo a la verdad y no se dejen manipular. Piensen solo en el bien del FC Barcelona.