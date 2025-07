¿Rashford o Luis Diaz? Rashford y Luis Díaz

Luis Díaz y Rashford, objetivos del Barça / SPORT

Estamos en plena época de compra-venta de jugadores, también de cesiones con o sin opción de compra, y como cada año, la Liga española será uno de los principales mercados, donde muchos grandes futbolistas están dispuestos a venir. Estuvimos muy cerca de presenciar un traspaso importante: el de Nico Williams, del Athletic Club al Barça. Muy pocas veces se frustran operaciones de jugadores que pasan de un club menor a uno de los grandes, pero esta vez las circunstancias han sido determinantes.

Sin entrar en demasiados detalles, Nico Williams no ha demostrado suficiente ambición ni convicción para formar parte de un club top mundial, disfrutar y competir al máximo nivel junto a los mejores jugadores del planeta. Es el segundo año consecutivo que rechaza esta oportunidad, y eso dice mucho sobre su valentía, atrevimiento, nivel competitivo y carácter ganador. Incluso podríamos hablar de miedo escénico y falta de capacidad para soportar la presión. Para el Barça, es mejor que no haya venido. Estará más cómodo en el Athletic, y los jugadores que priorizan la comodidad no están hechos para competir con regularidad en los grandes escenarios. Su decisión me ha sorprendido y decepcionado mucho; tenía otra opinión sobre él.

Nico Williams estuvo condicionado por la información que recibió por parte de Javier Tebas / DANI BARBEITO

Este revés obliga al Barça a abrir nuevas vías de negociación para incorporar un extremo-delantero. En este momento, las prioridades —o quienes toman la delantera— son Marcus Rashford y Luis Díaz, dos futbolistas que, públicamente y con mucha ilusión, han demostrado que quieren venir al Barça. Para ellos, formar parte del equipo blaugrana es una prioridad. Este tipo de jugador hay que ficharlo: anteponen el reto deportivo a lo económico.

Ferran Torres sustituye a Lewandowski en el partido ante el Rayo Vallecano. / VICTOR SALGADO / SPO

Ambos son talentos contrastados, con gran calidad técnico-táctica, fuerte personalidad, carácter competitivo y acostumbrados a jugar en grandes escenarios, equipos y competiciones como la Premier League y la Champions. Son polivalentes —pueden actuar como extremos o delanteros— pero sus características los hacen compatibles: podrían jugar juntos sin estorbarse. Nacieron en 1997, con solo unos meses de diferencia, y están en la mejor edad de madurez futbolística.

MARCUS RASHFORD (27 AÑOS)

Puro talento con un físico privilegiado. Rápido, sobre todo en carrera larga, con gran cambio de ritmo y notable calidad técnica. Tácticamente polivalente, capaz de jugar como extremo o delantero centro, con fuerte personalidad y mucha ambición.

Mide 1,95 m, es potente en el juego aéreo y tiene buena capacidad de remate de cabeza, algo que le da ventaja sobre Luis Díaz. Se adapta muy bien durante el partido: si juega como ‘9’, lo hace con menos toques, más rápido, buscando asociaciones, jugando de espaldas, resolviendo en espacios reducidos y soportando el contacto físico con criterio y “pillería”. En transición ofensiva, saliendo al contragolpe, es inteligente y letal, desequilibrante en el uno contra uno por el centro.

Marcus Rashford en el partido de la UEFA Europa League ante el barcelona. / Alejandro Garcia / EFE

Como extremo, destaca por su control de balón en velocidad, manejo con ambas piernas, cambios de ritmo y capacidad para driblar por dentro o por fuera. Le gusta encarar y finalizar más que asistir, aunque también genera ocasiones y es generoso en el pase.

Ha tenido muy buenas temporadas en el Manchester United y con la selección inglesa. En los últimos 3-4 años bajó su nivel, coincidiendo con la inestabilidad del club. Estuvo cedido en el Aston Villa, donde recuperó su nivel en muchos partidos y volvió a la selección. Rashford necesita un cambio de aires y su llegada al Barça sería un acierto total.

LUIS DIAZ (28 AÑOS)

Tiene características similares a Rashford, pero con algunas diferencias importantes. Es un jugador de talento puro, top técnicamente, potente, fuerte en los duelos, rápido y explosivo. Su velocidad aeróbica es impresionante: puede mantener sprints largos, con o sin balón, y dominar en el uno contra uno incluso a gran velocidad.

Lo hemos visto en el Oporto, el Liverpool y la selección colombiana marcar goles espectaculares, regateando en espacios reducidos y desequilibrando a defensas enteras desde la banda izquierda. Aunque tiene buen juego asociativo, tiende a crear y finalizar él mismo las jugadas. No es egoísta, pero su gran autoconfianza lo lleva a intentarlo siempre.

Luis Díaz es la gran estrella del fútbol colombiano / AP

Es muy competitivo, se crece en los partidos grandes, no se bloquea con la presión y aporta mucho en el aumento del ritmo ofensivo. Puede parecer desordenado tácticamente, pero no lo es: se mueve con criterio y sentido. Podría jugar como delantero centro o mediapunta, pero su posición natural es extremo izquierdo.

Con el actual entrenador del Liverpool ha aprendido a presionar alto con intensidad. Tiene buen olfato goleador y lo ha demostrado en todos los equipos donde ha jugado. En la Copa América 2021, fue máximo goleador del torneo junto a Messi.

CONCLUSIONES

Estamos hablando de dos jugadores top, experimentados, listos para rendir al más alto nivel, y con un estilo de juego atractivo para el aficionado. Son compatibles, pueden jugar juntos y ambos encajan perfectamente en el estilo Barça.

Deco y Flick siguen un partido del juvenil de Belletti el curso pasado / DANI BARBEITO

Luis Díaz combina la técnica sudamericana con la intensidad europea: es más agresivo, directo, atrevido y desequilibrante. Rashford, en cambio, es más elegante, versátil, asociativo, letal en transiciones y con mejor definición y olfato goleador. Ambos tienen físico privilegiado y talento puro. Les encanta recortar desde la banda hacia dentro y finalizar.

Rashford jugó medio año cedido en el Aston Villa / AP

A nivel económico, Rashford podría llegar cedido con opción de compra, mientras que Luis Díaz solo vendría en traspaso, lo que condiciona mucho la negociación. Pero si se diera el caso, existe la opción de fichar a los dos.

Con Rashford, Luis Díaz, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres, el Barça tendría una delantera muy competitiva, con rotaciones posibles, mucha energía, calidad y frescura. Ambos están en los mejores años de su carrera (25-28 años), y fichar a uno —o a los dos— resolvería el problema de extremos y delanteros para muchos años.