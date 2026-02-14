O el Barça aprende o los rivales ya sabrán cómo ganarle

Más allá de la baja de Raphinha, que se confirma como jugador clave por su ausencia en las seis derrotas en lo que llevamos de temporada, hay una serie de constantes tácticas y estructurales que aparecen en todos los partidos que se han perdido e incluso en los que sin perder (Brujas y Espanyol, especialmente) presentaron dificultades más que notables. Es obvio que el 4-0 ante el Atlético hace mucho daño, pues encajar cuatro goles en media parte es sinónimo de baja intensidad y cuestionable actitud, pero también de errores en la pizarra que el rival supo explotar. Fue un partido casi calcado al del Chelsea, y eso es lo más grave, pues todos estaban avisados de lo que puede suceder si no se afronta el juego con la debida concentración.

Preocupa observar las pautas que se repiten en todas las derrotas. Todos los rivales plantearon un juego muy físico y contragolpes verticales y rápidos. Intensidad y velocidad rompen al equipo de Flick. Y así, brillaron jugadores como Nuno Mendes, Guedes o Giuliano Simeone. Y en la cuestión física, los Vitinha, Enzo Fernández y Llorente impusieron su ley. Las causas están claras, ahí es donde debe incidir Flick.

Es absolutamente necesario ajustar la táctica del fuera de juego y dotar de más agresividad al centro del campo. El Barça ha de anticipar más ante los equipos grandes, como hacen estos con él. No es casualidad que Cucurella y Ruggeri hayan sido los que mejor han marcado a Lamine ni que estos partidos sean los únicos en los que el equipo no ha marcado. Hay tiempo para rectificar, pero si no se aprende de todo esto, serán los rivales los que habrán aprendido cómo ganar al Barça.