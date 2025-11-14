¿Está o estaba acabado Messi para el Barça? Los datos dan la respuesta

Leo Messi se fue del Barcelona en 2021, y desde entonces han pasado cuatro temporadas (dos PSG y dos Inter de Miami) de las que algunos han considerado que su carrera se iba apagando, producto de la edad. Sin embargo, a sus 38 años, Leo Messi todavía alumbra con su magia.

Detalles que han ocurrido en las últimas horas demuestran que quizás no está tan acabado: 25.000 personas en un día laborable en Elche para ver un entrenamiento suyo y una asistencia magristral con Argentina, campeona del mundo en un amistoso en Angola, son algunos detalles. Pero hay muchos más records o datos que conmueven y que retratan a aquellos que dicen que está acabado o que juega en una Liga menor.

Ahí van...

-Con Argentina, fue recientemente máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con 8 goles, superando a jugadores como Luis Díaz, Raphinha, Vinicius Jr., Lautaro Martínez o Julián Álvarez

- Con estos 8 goles, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas con 36 tantos

-Messi ha sido el máximo goleador de la MLS esta temporada regular con 29 goles, algo que nunca lograron grandes leyendas que pasaron por la liga estadounidense, como Ibrahimovic, Henry o Rooney

- En 31 partidos con Inter Miami entre temporada regular y playoffs, ha anotado 34 goles y repartido 17 asistencias

- Tras ganar el MVP de la MLS de la pasada temporada, Messi es también el máximo favorito para lograr el premio de este curso.

- Ha sido elegido en el mejor once de la MLS tanto en la temporada 2023 – 2024 como en la 2024 – 2025

- En 85 partidos oficiales con Inter Miami, ha marcado 76 goles y dado 38 asistencias, siendo el máximo goleador y el máximo asistente histórico del club

- Lideró a Inter Miami en el Mundial de Clubes, donde el equipo estadounidense se convirtió en el primer equipo de la historia de la MLS que logra ganar a un equipo europeo en partido oficial (2-1 vs Porto con Leo anotando el gol de la victoria)

- Ha liderado a Inter Miami en la consecución de los dos únicos títulos de su historia: la Leagues Cup de 2023 y la Supporters' Shield de 2024

- Messi posee también los récords de más asistencias en un partido de MLS (5) y más contribuciones de gol en un encuentro (6), ambas logradas ante el Red Bull el 5 de mayo de 2024

- Tiene también el récord de más contribuciones de gol en una temporada regular de MLS con 45

- Leo es el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 50 goles en MLS con 53 encuentros

- Con Argentina, Leo ha logrado tres títulos desde su salida del Barcelona: la Finalissima de 2022, el ansiado Mundial de 2022 (con Balón de Oro del torneo incluido) y la Copa América de 2024

- Con la final del Mundial 2022, Messi se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales con 26 encuentros

- Con el PSG logró tres títulos en dos temporadas: dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia

- En mayo de 2023, con un gol frente al Estrasburgo, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco grandes ligas con 496 dianas

- Tras su salida del Barcelona, Messi se ha convertido en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol con 46 trofeos

- Leo se ha convertido y consolidado como el máximo asistente de la historia del fútbol con 402 asistencias

- Desde su salida del Barcelona, Messi ha logrado dos Balones de Oro (2021 y 2023) y dos The Best (2022 y 2023).

Sobran las palabras