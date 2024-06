El número 10 del Barça y Lamine

Lamine Yamal, en el partido de España ante Albania / Pablo García / RFEF

Se ha abierto estos últimos días el debate sobre quién debe llevar el dorsal número 10 del Barça que lució Messi y que heredó con poca fortuna Ansu Fati. Una de las dos propuestas que está cogiendo más fuerza es la de retirar la camiseta al más puro estilo NBA. La otra es que lo herede Lamine Yamal. En este momento no soy partidario ni de una ni de otra. El fútbol no es el baloncesto y retirar el dorsal 10 de por vida sería renunciar a una camiseta que representa un símbolo dentro de los terrenos de juego. Messi siempre será Messi y los culés le adorarán toda la vida. Nadie olvidará todo lo que ha hecho por el Barça pese a su triste salida. Así que no es de menester eliminar el 10.

Por otra parte, tampoco parece de recibo poner más presión de la necesaria a un chaval de dieciséis años. Quizá mejor esperar una temporada más para que acabe de consolidarse. Y como no es cuestión de dejar a la plantilla sin el número 10, una opción es que lo luzca el capitán del equipo. De momento, lo que tiene que hacer Lamine es continuar jugando como lo hace y disfrutar. O sea, lo que Johan Cruyff dijo a sus futbolistas antes de conquistar la primera Copa de Europa. Por cierto, que Cruyff jugaba con el 9 en la espalda.

Alemania espera a España

Ha logrado Luis de la Fuente tener un equipo competitivo y, además, aislarlo de todo el ruido que existe alrededor de la Federación y su presidente. A todo eso, es la selección que mejor juego ha desplegado durante la primera fase de la Eurocopa. Sin embargo, ahora llega la hora de la verdad y empieza la fase en la que no hay margen de errores. Alemania espera a España en cuartos tras derrotar a Dinamarca en un encuentro que un fuera de juego milimétrico evitó que los daneses se adelantaran en el marcador. De cualquier manera, tiempo habrá de pensar en los alemanes. Hoy toca eliminar a Georgia.