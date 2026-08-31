El nuevo tridente del Barça divierte y asusta

Hay equipos que ganan y equipos que, además de ganar, empiezan a transmitir una sensación de miedo al rival. Este Barça pertenece ya a la segunda categoría. La exhibición ante el Rayo dejó una conclusión indiscutible: si mantiene este nivel y corrige los errores defensivos, los azulgranas pueden convertir la Liga en un territorio de dominio casi absoluto.

Aparentemente, la gran diferencia está en el centro del campo. El Barça tiene a los mejores centrocampistas del mundo. Pedri, Olmo y Bernal se entienden a la perfección, se encuentran de memoria y, sobre todo, juegan a una velocidad que resulta insoportable para el contrario. Pero hay algo todavía más importante: la presión. Y todo eso con Rodri y Fermín todavía sin entrar en el once titular o con Gavi de baja por lesión.

Presionan arriba, recuperan rápido y vuelven a atacar cuando el rival todavía está intentando ordenar sus piezas. Esa presión no es un simple recurso defensivo; es el arma que desequilibra los partidos. El Barça consigue que el contrario juegue incómodo, precipitado y muchos metros más atrás de lo que quisiera. Y cuando recupera el balón, encuentra talento de sobra para hacer daño.

Y si el centro del campo asusta, el tridente ofensivo está que se sale. Lamine y Gordon, abiertos en las bandas, resultan imparables. Son una amenaza constante, capaces de desbordar, acelerar y generar ocasiones en cualquier momento. Mientras tanto, Raphinha ha dado un paso adelante definitivo. Ya no es solamente un jugador desequilibrante, sino también un goleador fiable. Con actuaciones como esta, el recién fichado Gabriel Jesus no lo tendrá nada fácil para arrebatarle minutos.

El único punto que todavía genera alguna duda, Cubarsí al margen, es la defensa. Ahí el Barça no parece estar aún a la altura, con un Kounde despistado. No obstante, visto lo visto, solo el Madrid parece dispuesto a evitar que los azulgranas encadenen una tercera Liga consecutiva. Es cierto que queda muchísimo, que llegarán lesiones, malos días, partidos incómodos y rivales mucho más exigentes. Pero si alguien esperaba encontrar grietas en este Barça, tendrá que seguir buscando.