El nuevo Ousmane 'Dempélé'

Dembélé fue clave en la victoria del PSG ante Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Vaya por delante que el sobrenombre no es una fumada del que escribe este artículo. En Anfield, entre cánticos y euforia desatada, el vestuario del PSG celebraba por todo lo alto su acceso a los cuartos de final de la Champions League. Éxito colectivo, pero dos nombres en boca de todos: Gianluigi Donnarumma y Ousmane Dembélé.

El meta italiano fue el gran héroe del partido con un colofón especial en la tanda de penalties. Pero lo de Ousmane esta temporada es digno de análisis. Alejado de las lesiones y de sus errores groseros en jugadas clave, el internacional francés fue agasajado por sus compañeros al grito de ¡‘Dempélé’! Marca las diferencias sobre el terreno de juego como nunca lo había hecho y su implicación llega al punto de la icónica celebración junto a Luis Enrique. Inimaginable en su tránsito por Can Barça.

El nuevo Ousmane, en días como el de Anfield, ya acuña el sobrenombre de ‘Dempélé’. Risas, muchas risas, entre sus compañeros. Ya nadie se acuerda de la marcha de un tal Mbappé. Y ni tan siquiera reprochan a Luis Enrique o al director deportivo del PSG, Luis Campos, que no incorporaran a un killer de referencia para suplir semejante ausencia. El ejecutivo portugués no era partidario de grandes despilfarros en un mercado ávido de ‘peinar’ al club parisino. Luis Enrique no solo lo entendió, sino que recordó que en su patrón de juego ideal no necesita de un ‘nueve’ anclado en el área.

Eso sí, el asturiano reclamaba movilidad, desequilibrio en el uno contra uno y una cierta dosis de gol. Es decir, la mejor versión de Ousmane. La misma que solo mostró en cuentagotas en el Barça y a su llegada a París.

Desenlace final: paso al frente del nuevo ‘Dempélé’ con un resultado espectacular. El PSG golea como nunca, Ousmane adquiere la regularidad que jamás había exhibido y los críticos de Luis Enrique se esconden en sus trincheras ante la respuesta de un equipo y una afición que arropa a una plantilla capaz de competir como lo hicieron frente al Liverpool.

El PSG está en camino de completar su temporada perfecta: pelear por todos los grandes títulos en juego, reducir a la mitad la masa salarial que le penalizaba ante la UEFA y arrojar beneficios a final de temporada.

El desenlace de la campaña 2024-25 aún está por escribir. Como bien dijo Luis Enrique, aún no se ha ganado nada. Dato indiscutible, pero la fiesta futbolística que vive París no se recuerda desde hace tiempo. Un proyecto coral que enamora como jamás lo había hecho. A falta de estrellas rutilantes, de cracks con ambición de Balón de Oro, toca presumir de los Donnarumma, Doué, Vitinha y, mal que pese, también de Ousmane ‘Dempélé’.