El nuevo obstáculo para Fermín

Festín del Barça en el Johan ante el Valencia, con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski

Su carrera está repleta de obstáculos que ha ido superando hasta llegar al primer equipo del Barcelona y saborear las mieles del triunfo. El mayor de todos los problemas fue cuando tardó en dar el estirón físico, un retraso que le llevó al banquillo de las categorías inferiores por ser incapaz de competir contra sus compañeros, mucho más corpulentos y altos.

Fermín estaba sentenciado porque un chico que no juega en la cantera está destinado a irse, pero los gestores de aquel entonces, liderados por el ex directivo Xavier Vilajoana (foto con Guillermo Amor), le prolongaron su continuidad a la entidad a la espera de ese momento que tardó en llegar, pero llegó. Ese vía crucis de años en los que solo entrenaba le sirvió para que se espabilara más que otros. Y cuando dio el estirón ya tenía una ventaja que los otros no poseían. Había desarrollado un sexto sentido que le va de perlas.

Hoy, Fermín es un jugador imprescindible para el Barcelona teniendo en cuenta la energía que desprende, el sentido de la asociación que tiene con sus compañeros y la facilidad goleadora que demuestra. Fermín dio contra el Valencia un nuevo paso adelante que sirve para demostrar que no solo está para salir del banquillo sino que también es capaz de ofrecer una regularidad saliendo desde inicio.

Al ver su rendimiento, a nadie le extraña que el Chelsea le quisiera tanto y la suerte que no se haya ido del Barcelona porque este jugador tiene capacidad para llegar mucho más lejos. Su trallazo con la zurda, su pierna mala, es de esas acciones que detienen el hipo y que invitan a aumentar el tope de este jugador

El destino le ha hecho que le haya surgido otro obstáculo en el vestuario del primer equipo por discrepancias con alguno de sus compañeros, una minucia ante tanto demostración de talento. Ahora le toca consolidarse como titular en una posición donde hay muchos jugadores especiales, donde la competencia es notable y donde los egos están a flor de piel. Moverse es tierras movedizas y ofrecer su mejor versión es el reto que ahora tiene por delante.