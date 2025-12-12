Este 'nuevo' Barça vuelve a ilusionar al Palau

Punter fue uno de los jugadores que levantó el Palau en la segunda mitad / FCB

Xavi Pascual y el nuevo Barça que está moldeando el técnico de Gavà, vivió su noche más mágica ante uno de los grandes aspirantes a ganar la Euroliga. Un Olympiacos al que prácticamente ridiculizó en el tercer cuarto, pasando por encima de los griegos como una autentica locomotora.

Un Barça que fue una autentico mal sueño para los de Bartzokas, incapaces de igualar la intensidad del cuadro azulgrana, que ‘mordía’ en cada acción y celebraba la recuperación de un balón como una victoria.

Es increíble como Pascual, en apenas un mes de trabajo, ha logrado sacar esa garra a un grupo de jugadores que no se parecen en nada a los que arrancó la temporada con Joan Peñarroya.

Pascual quiere mucho más

Y es que el nuevo técnico azulgrana no esconde su hambre por llevar a este grupo a un nivel superior, y que esta noche ante los griegos, dieron un paso de gigante para demostrar que pueden aspirar al cetro europeo con exhibiciones como la vivida en el Palau.

Pascual ha sabido motivar a jugadores del tamaño de Punter, Clyburn, Shengelia o Vesely, que parecen estar convencidos de que con el esfuerzo colectivo, todo es posible. Los estadounidenses Punter y Clyburn demostraron ante Olympiacos que tienen los recursos para llevar al Barça a lo más alto, y el técnico les exige el máximo.

Ese nivel de intensidad mostrado ante el cuadro griego parece difícil de exigir cada noche, pero está claro que si este Barça quiere llegar lejos en la Euroliga, tiene que seguir en esta dinámica, sin bajar ni un ápice el pie de acelerador.

El quinteto de este Barça es de autentico lujo jugando a este nivel. Solo falta que el banquillo le acompañe, y podemos empezar a hablar de un equipo que puede llegar muy lejos. La ilusión ha vuelto definitivamente al Palau.