El nuevo Barça de Raphinha y Espart

Tal vez sea por los fichajes, a lo mejor son las salidas, o quizá es el poso que da que la columna vertebral casi adolescente tenga un año más y sea campeona del mundo, pero el caso es que en los primeros partidos del Barça de esta temporada ya se ha podido apreciar un cambio substancial respecto al pasado año. El arranque del Barça 25/26, que ganó el triplete el año anterior y rozó la final de la Champions, fue al ralentí, sobrado, lento. Los rivales atacaban la línea alta defensiva varias veces en un partido y los bloques bajos (la forma redicha de encerrarse en el área y plantar el autobús) se atragantaban en una circulación de balón que casi siempre terminaba dependiendo de que Lamine Yamal hiciera magia en un uno contra dos o contra tres. Con el tiempo, el equipo se entonó, alcanzó velocidad de crucero, pero no le alcanzó ni para el triplete nacional ni para igualar la cota de las semifinales de la Champions League.

Este año el equipo ha empezado con hambre. La sangre nueva hasta ahora la han aportado Anthony Gordon y Xavi Espart, porque el resto de fichajes están entrando a cuentagotas. Pero, en realidad, quienes han tocado a rebato han sido Hansi Flick y Raphinha. En el arranque de la temporada del año pasado, Flick dijo aquello de que los egos matan los equipos. Este año, las salidas de Araujo y Casadó y las suplencias de Balde y Kounde han resonado en el vestuario y en el entorno. El equipo va a por todas. Tal vez sí le alcance, está por ver. Pero la actitud y la aptitud son innegociables.

Raphinha es el Barça de Flick

La aportación de Raphinha es evidente, en goles, en actitud, en compromiso. El Barça de Flick se resume en él. Pero también es muy importante el mensaje que simboliza Espart. No hay posiciones fijas, titulares por decreto, puertas que no pueden abrirse. El chaval que es centrocampista y se adaptó al lateral derecho se ha hecho con la banda izquierda. El jugador que más minutos suma en estos tres primeros partidos, Joan Garcia al margen. Mensaje enviado. Y, vista la actitud del equipo en el campo, parece que recibido.

El Barça ha empezado esprintando en agosto. Las rotaciones, las lesiones, el calendario, los picos de forma y los resultados irán dibujando la temporada. Pero este ya no es equipo adolescente, como los dos primeros años. Se ha reforzado con especialistas de primer orden y, como dice Joan Vehils, el Barça tiene a uno de los tres mejores futbolistas del mundo al menos en siete de las once posiciones de un equipo titular. Es aspirante a todo, y debe actuar como tal: con firmeza, depredador, pensando como un equipo y actuando como tal.

Se avecina una temporada de rock and roll, con la mejor plantilla en años y un excelente entrenador. Como dijo Pep Guardiola en su momento, es el momento de atarse los cinturones porque, además, este equipo va a toda pastilla y no espera a nadie.