El 'nuevo Barça' y los pasos adelante... ¿en la dirección correcta?

El año pasado a estas alturas escribimos con pesar en SPORT que la planificación para el curso 2025-26 ofrecía "muchas más dudas que certezas". No hacía falta ser Pat Riley para saber que un equipo con sus pesos pesados por encima de los 35 años de media sería insuficiente para afrontar una Euroliga con cada más jornadas dobles y con rivales que siguen creciendo en potencial.

El resultado, por desgracia, fue el esperado a la vista de los mimbres de la plantilla. Joan Peñarroya no consiguió que el equipo jugase al nivel del otoño anterior antes de la plaga de lesiones y Xavi Pascual logró el ‘milagro’ de disputar la final liguera frente al Valencia. Y poco más. Otro curso en blanco y la sensación de que el barco seguía a la deriva.

Este verano se han hecho las cosas con criterio, aunque el tiempo dictará sentencia. En la sección había quorum en la necesidad de dar un giro a todo, con un estilo de juego mucho más agresivo, más rápido, más físico y más moderno. El estilo que llevó al Valencia Basket al título liguero y a Olympiacos a alzar la Euroliga.

Justin Robinson, un base que ilusiona al barcelonismo / FCB

Se pensó primero en Paolo Galbiati, pero por una serie de circunstancias la operación no llegó a buen puerto y este miércoles ha sido presentado oficialmente el esloveno Aleksandr Sekulic, con el deseado Xavi Pujol como director deportivo. El catalán fue un pionero en el Manresa de Pedro Martínez, con una pléyade de jugadores espectaculares.

Tyrese Martin debe ser un líder en ataque y aún faltaría un pívot diferencial tras el 'fiasco' con Moses Wright. Y es cierto que casi todos los fichajes son melones por abrir, quizá a excepción de Justin Robinson (ex del Paris Basketball) y de Josh Nebo (Olimpia Milano), dos jugadores sobradamente conocidos.

Y que Sekulic fue destituido en 2024 por el Lokomotiv Kuban y el pasado mes de enero le sucedió lo mismo en el Zenit (ambos de la Liga VTB) tras perder por 93-90 ante el CSKA, cuando el balance del equipo era un triste 14-7. Pese a todo ello, las apuestas deben llevarse a cabo con decisión y eso es lo que parece haber hecho el Barça este verano, con mención especial para el trabajo de Xavi O'Callaghan y Mario Bruno Fernández.