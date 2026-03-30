Una nueva F1 que no gusta a (casi) nadie ¿De quién fue la ocurrencia?

Max Verstappen ha llevado la ‘voz cantante’ contra el nuevo reglamento de la F1 desde el primer día que se subió al coche en pretemporada y dijo que era como un “Fórmula E con esteroides”. Fernando Alonso se refirió al Mundial como el “Campeonato de Pilas”. Y Charles Leclerc comparó las actuales carreras con el videojuego Mario Kart y el ‘boost’ que libera la potencia máxima de la batería, con sus famosas setas mágicas.

Después de tres grandes premios en escenarios muy diferentes, pilotos, aficionados y observadores han elevado el tono crítico con la Fórmula 1 de 2026, que prioriza la propulsión eléctrica gracias a una hibridación avanzada. Muchos entienden que se ha perdido la ‘esencia’. Que los pilotos han pasado a ser gestores de energía guiados por el software. Y lo peor, el enorme diferencial de velocidad según sea la carga de batería de unos y otros aumenta exponencialmente peligrosidad de las carreras.

¿La F1 necesita un muerto?, le preguntaban hace unos días a Víctor Abad en una extraña entrevista en 'El Mundo'. "Viendo lo de Bearman en Japón me he acordado mucho de esa pregunta", decía ayer el joven influencer y creador de contenidos.

A propósito del grave accidente de Oliver Bearman, -por fortuna sin consecuencias para el británico-, Carlos Sainz, representante de los pilotos en la GPDA, lanzó un mensaje contundente a la FIA y la FOM: “Les avisamos que esto podía pasar, que un accidente grave era cuestión de tiempo. Deberían escucharnos. Si lo hacen, harán cambios”.

Antes de la carrera en Suzuka, Alonso pareció tener una ‘bola de cristal’ y radiografió con precisión lo que iba a pasar minutos después con el Haas de Bearman, que salió catapultado a las protecciones para esquivar a Colapinto. “Ahora no hay ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer?. O te estrellas contra el coche de delante o le adelantas. Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento”, lanzó Fernando.

Llegados a este punto nos asaltan dos cuestiones: La primera, ¿qué pueden hacer la F1 y la FIA para arreglar este desaguisado?. Y la segunda ¿de quién fue la genial idea de implementar un reglamento que cambia salvajemente el concepto de este deporte?.

El fundador de la Fórmula E, Alejandro Agag, contestó a la segunda pregunta durante el E-Prix en el Jarama y atribuyó la ‘culpa’ a Toto Wolff. Argumentó que entre 2018 y 2022, Mercedes compitió en la serie eléctrica y lo ganó todo para después marcharse y aplicar la experiencia a la F1, que por aquel entonces, con los coches efecto suelo, ya no dominaba.

La teoría que cobra sentido si nos atenemos a las declaraciones de Wolff tras la victoria de Antonelli en Japón, la tercera para Mercedes este año. “La F1 se está convirtiendo en carreras puras y muy emocionantes”, considera el austríaco, unos de los personajes más poderosos y controvertidos que habitan en el paddock.

Sin embargo, no solo es Toto el autor material del ‘crímen’. El actual reglamento de motores se presentó en 2022 y es fruto de intensas conversaciones entre la FIA, la FOM y los fabricantes, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Honda y Audi. De hecho, los dos últimos se apuntaron a la ‘fiesta’ siempre que fuera eléctrica.

Agag considera que la F1 "debería volver a más combustión, a los V8, a más ruido”, y dejar que la Fórmula E sea el campeonato de baterías. “Ahora está a medio camino, no es ni una cosa ni la otra", dice. Y no le falta razón.

Pero aquí volvemos a nuestra primera cuestión. ¿Cómo cambiar de rumbo? Después de los millones invertidos, ¿hasta qué punto es posible deshacer el camino?. La F1 ha apostado fuerte y de momento la jugada les está saliendo mal, rematadamente mal.

En redes sociales las críticas son durísimas, las audiencias están cayendo (y más que lo van a hacer si esto sigue así), y los pilotos están en pie de guerra. De hecho la F1 se arriesga a perder a la princicipal estrella del ‘circo’: Verstappen ya ha dicho que si no se divierte, a final de curso se irá. Tiene otros alicientes y solo 28 años. Quizá haga un paréntesis. Hasta que la F1 vuelva a rugir.