La ‘novela’ de Güler, audiencia asegurada

Es difícil imaginar cómo sería un verano sin mercado de fichajes en el mundo del fútbol porque, sinceramente, le da la vida a muchísimos de los amantes a este deporte. A los de "a favor o en contra desde el minuto uno", a los de “no me creo nada hasta que no sea oficial” o, incluso, a los que se pasean por las webs para tener a mano nombres, nombres y más nombres con los que poder impartir justicia sobre su calidad-precio con amigos y familiares en cualquier momento.

Os la voy a dejar botando. Me gustaría escribir sobre uno de los futbolistas que está dando que hablar estos últimos días (y no, obviamente no es Mbappé). Se trata de Arda Güler. Hace seis meses nadie hablaba de él. Se abrió el ‘mercato’ y todo cambió. Empezó a salir a su nombre por todo el continente y se multiplicaron las búsquedas. Los expertos sobre fútbol turco irrumpieron como champiñones. E, inevitablemente, los focos mediáticos situaron a este turco de 18 años en el centro de la novela. Se convirtió en el actor que todos los grandes de Europa, o una buena parte, querían para su próximo gran estreno en las pantallas.

¿El primer capítulo? Ya lo saben. El Real Madrid pagó al Fenerbahçe 20 millones de euros y acordó pagar otros diez ‘kilos’ en variables, además de un porcentaje sobre una futura venta -se habla incluso de un 20%-. No dudo de su talento, pero hemos llegado a un punto en el que parece que 20 millones no sean, absolutamente, nada y más teniendo en cuenta que, para muchos, no estaba ni en el casting de elegidos a principios de año.

¿Golpe sobre la mesa? No paran de repetirlo algunos. ¿Inversión de futuro? La hoja parroquial de otros. ¿La realidad? A una semana del debut del “nuevo” Real Madrid de Ancelotti en LaLiga, Güler ni siquiera ha llegado a debutar y estará, como mínimo, un mes fuera. Abandonó la gira bien escondido y, desde entonces, en la casa blanca se ha pasado de la euforia a la incertidumbre por su problema en el menisco de la rodilla derecha. Desde Madrid ya aseguran que está, prácticamente, descartado que pase por el quirófano. Habrá que verlo. En Turquía desvelaron hace muy pocos días que, tanto el Fenerbahçe como Güler, eran conocedores de esas molestias que venía arrastrando desde mediados de la pasada temporada. Ya le recomendaron que la mejor solución era una intervención quirúrgica. ¿Lo sabía el Madrid? Yo ya tengo las palomitas preparadas para ver el estreno de la novela Güler. O eso espero. Nuevo nombre, muchos millones y, quizás, más sorpresas. Igual habría que preguntarle antes a Nostradamus para minimizar la espera.