Las notas, muy altas, y las despedidas, muy dolorosas

Cuando escriba la próxima contraportada en este diario, miércoles que viene si Dios quiere, habrá terminado la temporada de los equipos de fútbol masculino y femenino del FC Barcelona. Seamos exactos: al Femení le quedará algún fleco de la Liga pero el título ya es suyo. La locura del día a día muchas veces nos atropella y nos impide parar y reflexionar sobre lo que significa que, entre unos y otras, el número de títulos puede llegar a seis en total. Dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa de la Reina y una posible Champions que este sábado podría sumar el poker de las de Pere Romeu.

¿Qué lectura hacen ustedes de ello? La mía está muy clara: poderío azulgrana a nivel nacional asegurado. Un golpe firme en la mesa del fútbol patrio superando a otros proyectos tan o más ambiciosos y con plantillas de mareo. Cerrar los ojos y volverlos a abrir sirve para reconfirmar lo que ya se ha venido produciendo en las últimas campañas, sobre todo en lo que al Barça Femení se refiere, con el plus de los Balones de Oro individuales y las Champions corales de unas mujeres que están a otro paso de seguir haciendo historia. Aunque la situación económica señala el camino y tiene en un sinvivir a la dirección deportiva de ambos equipos, la calidad de las plantillas, el trabajo adaptado al presente futbolístico, la ambición y el hambre insaciable de jugadores, jugadoras y entrenadores ha conseguido que el FC Barcelona cierre la temporada 25/26 con un notable altísimo. Y si ellas consiguen este sábado una nueva Champions, les corresponde un sobresaliente rozando la matrícula de honor.

El Femení, que ha sido el sostén del barcelonismo en épocas difíciles, siente aún hoy que la reiteración del éxito a veces no dota a los triunfos del suficiente valor. Son tan extraordinarias dentro y fuera del campo, abanderando una revolución social con la camiseta azulgrana y la nacional, que merecen el reconocimiento real de todos. Escuchaba ayer a Alexia en Catalunya Ràdio diciendo que cada día se levanta buscando mejorar. Es una realidad que estamos ante una versión maravillosa de una jugadora ídem tras la lesión que la tuvo apartada del césped demasiado tiempo. La vi emocionarse en el último partido en el Camp Nou y una tuvo la sensación de asistir, quizá, al último baile en casa de una futbolista icónica. Ojalá me equivoque. Porque me encantaría tenerla hasta que colgara las botas en la taquilla y se quedara en el club en cualquier formato. Es necesaria.

Y, claro, en días como hoy es inevitable revisar las despedidas, y la última ha dejado más de un corazón roto. A Lewandowski, el barcelonismo no solo le dará las gracias por sus 119 goles. Sin protagonizar grandes momentos virales ni dar titulares jugosos, el polaco se fue asentando en el corazón de los culers. Sus compañeros han reconocido y explicado lo que ha supuesto para ellos tener a una estrella mundial duchándose entre chavales inexpertos y le han puesto en un pedestal como integrante del grupo. Alexia y Lewadowski son dos casos distintos pero coinciden en lo más importante: que son arte y parte de un escudo que llevan tatuado en el pecho.