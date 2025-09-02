Normal que Flick esté harto

Hansi Flick en el estadio de Vallecas durante el Rayo-Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

Escuchando a Hansi Flick llegamos a casi intuir que para él no empieza 100% una nueva temporada hasta que se cierra el mercado. El técnico germano ha dado muestras (quizás este verano más que el anterior, su primero en Barcelona) de mucho hastío respecto a la ventana de fichajes.

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de la molestia que le genera que cada dos por tres salgan rumores de salidas o entradas. De que en estos rumores aparezcan nombres de futbolistas de la plantilla. Por mucho que se esfuerce en ‘bunquerizar’ al grupo, él antes que nadie es consciente de que un futbolista no puede aislarse de todo eso. Quizás estas semanas los ejemplos más evidentes han sido los de Fermín y Marc Casadó. Sobre todo el primero.

DESCENTRA AL VESTUARIO

Con tantas noticias y titulares bailando alrededor de su nombre, es inevitable que haya estado abstraído y poco centrado en el día a día. ¿Quién puede poner el foco en el presente y única y exclusivamente en el próximo partido cuando ves que desde el club o incluso desde el tu propio entorno se aviva la posibilidad de una salida si llega un club y pone más de ‘x’ dinero?

Fermín López en una acción del Rayo Vallecano - Barça de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

“Los primeros día de la semana estuvo algo más distraído, pero ha acabado bien la semana”, comentó Flick en la rueda de prensa previa al Rayo-Barça. Poco antes de esa afirmación que le salió de lo más profundo del alma (y que luego volvió a repetir en sala de prensa tras el partido este domingo, por cierto): “Estaré feliz cuando acabe el mercado”.

Cómo no vamos a entender que el germano esté esperando con ansia que se cierre de una vez por todas para saber 100% con quién podrá contar y con quién no. Especialmente si le han comunicado hace días que no habrá ninguna entrada, por lo que lo único que puede pasar es que pierda alguna pieza.

LOS NECESITA A TODOS ANTE EL MÚSCULO ECONÓMICO DE LA PREMIER

Y él ya se ha encargado de decir por activa y por pasiva, tanto cuando ha sido preguntado por Casadó como con Fermín, que “cuento con todos”. Quiere mantener todas las piezas que tiene en el tablero. Porque sabe cómo fue el curso pasado, todas las inclemencias que pueden surgir en un calendario feroz y más denso que nunca.

Para poder afrontar todo lo que hay por delante y aspirar a alcanzar las últimas rondas de todas las competiciones, necesita todo lo que tiene. Porque ve cómo Liverpool o Arsenal han realizado un dispendio monumental para confeccionar plantillas estelares. Y él lo mejor que tiene es mantener el bloque que tan bien le rindió el año pasado. Pero si encima deja escapar a futbolistas que quizás tuvieron un rol más secundario, pero cuya aportación fue clave para el éxito, todo se debilita. Y a estos niveles de excelencia e igualdad, cualquier detalle puede ser providencial.

Por todo, entendemos el hastío de Hansi con el mercado. Acepta las reglas del juego y que esto es un negocio y un entretenimiento/circo. Pero todo lo que distorsione al vestuario, lógicamente, es negativo.