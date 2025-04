Noche pintada para golpear y hacerse mayor

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick (d) saluda al del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Digamos la verdad: nadie, en su sano juicio, pensó en verano que el Barça fuera a irrumpir en abril con serias opciones de atacar los tres grandes títulos. Ni los defensores de un cambio de rumbo en el banquillo imaginaron el cariz que esto ha tomado. Tras una temporada aciaga, se soñaba con un avance en el juego, una mayor continuidad, un fútbol con el que la gente se divirtiera y un equipo que compitiera en Europa mirándole a la cara a todos sus rivales, despojándose, de una vez, de los complejos que le acompañaron durante la última década.

Fiel a mi discurso desde el 2-8, siempre defendí la reconstrucción y el crecimiento como objetivos, incluso a cambio de no ganar nada o casi nada durante la travesía. Sin renunciar al éxito - por supuesto -, el primer paso no debía centrarse en el marcador, sino en la puesta en escena del proyecto en el rectángulo, su comportamiento y su capacidad para transmitir que algo andaba cociéndose. Siete meses después, el cocido no ha sido a fuego lento. Y está al punto.

Salvo el bajonazo de fin de año, Hansi Flick ha construido en tiempo récord un reloj de precisión, que deshuesa a sus enemigos con un fútbol hambriento y demoledor en ataque, una presión asfixiante tras pérdida, una mentalidad competitiva casi compulsiva y unos niveles de solidaridad defensiva extraordinariamente altos. En el entorno, la expectativa inicial ha dado paso una ilusión que ya es imparable y nadie contempla que el Barça no agarre uno o dos de los grandes. Incluso, los tres. En el Metropolitano, arranca el reto. Ahí se esconde la llave del triplete. Una de esas citas donde los equipos de época- o que pretendan serlo - cambian la historia. Una noche para un golpe en la mesa. Para hacerse mayor.