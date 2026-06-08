Un 'niño' con cara de campeón

Kimi Antonelli es un ‘lobo con piel de cordero’. En el paddock todavía se comporta como un tímido y risueño adolescente, aunque, eso sí, está cada vez más suelto ante las cámaras. Fue la gran apuesta personal de Toto Wolff para sustituir a Lewis Hamilton cuando aún no había cumplido la mayoría de edad y apenas tenía un año de experiencia en F2.

En su primera temporada se dedicó a aprender, absorbió todo lo que pudo, consciente del ‘cohete’ que estaba construyendo Mercedes con vistas al nuevo reglamento 2026.

Y una vez que tuvo coche para explotar su talento, se quitó la máscara. Russell ganó la carrera inaugural de Australia, pero el italiano ya no hizo más concesiones. Lleva cinco victorias consecutivas, la última este domingo en Mónaco, donde ha hecho historia al ser el ganador más joven, saliendo desde la pole y liderando las 78 vueltas de carrera.

La clasificación de Mónaco es sin duda la más difícil y exigente del calendario. El sinuoso trazado del Principado, donde la diferencia entre acariciar los guardaraíles para limar milésimas al crono y acabar en el muro es ínfima, premia las manos del piloto por encima de todo.

Un desafío temible para cualquier piloto y especialmente si es novato. Por eso, la forma en la que Antonelli abordó el sábado su última vuelta para quitarle la pole nada menos que a Max Verstappen, por solo 43 milésimas, dice mucho de su ambición. El ‘niño’ no se deja intimidar. Como decía un viejo eslogan, es uno de esos 'jóvenes sobradamente preparados".

A Russell le ha desquiciado ya en algunas batallas ‘cuerpo a cuerpo’ este año. No fue el caso en Mónaco, donde el británico no estuvo a la altura en la ‘qualy’ y tampoco tuvo la suerte de su lado el domingo en carrera, encajando un costoso despiste de su equipo en forma de 'drive troug' que le dejó aún más lejos en el campeonato.

Pero el auténtico problema de Russell no es su actual déficit de puntos (68) respecto a Antonelli. Queda aún mucha ‘tela que cortar’, dieciseis grandes premios. El próximo, en Barcelona. Lo verdaderamente preocupante para George es que el italiano no muestra, de momento, ningún signo de debilidad.